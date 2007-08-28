Добкіна знімуть через зростання цін

Харків. 28 серпня. УНІАН. Експерти київського Агентства моделювання ситуацій вважають, що актуальність для харків’ян проблем зростання цін на основні послуги і товари є свідченням невиконання передвиборчих обіцянок міським головою Михайлом ДОБКІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Дані останнього соціологічного дослідження свідчать про те, що найактуальнішою для себе проблемою харків’яни вважають зростання цін на товари і послуги - продукти харчування, послуги ЖКГ і транспорт. Саме розв’язання цих проблем стало головною передвиборчою обіцянкою Михайла ДОБКІНА, яку він не виконав» - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Політолог також відмітив, що невирішення міською владою цих проблем стане вирішальним фактором для результатів голосування.

«Такі настрої харківського електорату напередодні виборів – це останній цвях у кришку політичної домовини Михайла ДОБКІНА і партії, яку він представляє, - наголосив експерт».

«Від загострення цієї проблеми, - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, - вже залежить не просто зміна влади, а й дата перевиборів харківського міського голови».

Соціологічні дослідження проводилися НПП «Прикладна соціологія» (м. Харків) з 20 по 2 серпня. Був опитаний 1491 респондент. Похибка вибірки не перевищує 2,4 %.