Партія регіонів втратить 1/3 голосів

Харків. 28 серпня. УНІАН. Експерти столичного Агентства моделювання ситуацій вважають, що Партія регіонів у Харкові на наступних виборах втратить близько третини своїх прибічників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Згідно з даними останніх соціологічних досліджень 28 відсотків харків’ян, які голосували на попередніх виборах за Партію регіонів, вважають, що життя у Харкові за минулий рік стало гіршим», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, «це свідчить про серйозне падіння рейтингів Партії регіонів, у результаті чого прем’єрська партія на чергових виборах може не дорахуватися близько третини голосів своїх прибічників».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що подібна ситуація стала можливою завдяки негативним діям міської влади Харкова.

«Безумовно, що падіння рейтингу Партії регіонів сталося через дії представників цієї партії у Харкові, котрі одночасно є першими особами міської влади», - підкреслив експерт.

На його думку, міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, «зробили все можливе й неможливе, щоб рейтинг їхньої політичної сили упав у Харкові «нижче плінтуса», і представники опозиційних партій мають їм за це подякувати».

Соціологічні дослідження проводилися НПП «Прикладна соціологія» (м. Харків) з 20 липня по 2 серпня. Був опитаний 1491 респондент. Похибка вибірки не перевищує 2,4 %.