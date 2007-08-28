Суботін - гендиректор ”Турбоатома”

28 серпня. Харків.УНІАН. Збори акціонерів ВАТ "Турбоатом" 28 серпня затвердили Віктора СУБОТІНА генеральним директором підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 99,805% власників акцій заводу, проти - 0,19%.

Кандидатуру В.СУБОТІНА запропонувала для затвердження Наглядова рада ВАТ.

Також до Наглядової ради надійшли заяви ще про дві кандидатури. У зв’язку з обранням більшістю акціонерів В.СУБОТІНА на посаду гендиректора акціонери простим відкритим голосуваням ухвалили решту кандидатур не розглядати. За це рішення проголосувало 358 акціонерів із 366 учасників зборів.

Як повідомляв УНІАН, загальна кількість власників акцій ВАТ "Турбоатом" - 7 тис. 400 акціонерів. 97% акцій володіють юридичні особи, в т.ч. понад 75% - Фонд держмайна України, 3% акцій володіють фізичні особи. У зборах 28 серпня взяли участь 366 акціонерів - фізичних осіб та юридичних осіб, які володіють 77,32% акцій підприємства.