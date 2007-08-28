Призвідцю пожежі в Криму «світить» до 10 років

Сімферополь. 28 серпня. УНІАН. Шкода, завдана пожежею в Алупкінському лісництві Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника (Крим), становить близько 100 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив президент Кримської академії наук, лідер Кримського відділення Партії зелених України Віктор ТАРАСЕНКО.

За словами В.ТАРАСЕНКА, напередодні він «з жахом почув некомпетентну відповідь» глави кримського уряду Віктора ПЛАКІДИ, який заявив, що шкода, завдана пожежею становить близько 500 тис. грн. «Екологи повинні оцінювати втрати», - підкреслив глава Кримської академії наук.

Він стверджує, що пожежею завдано реальних втрат рекреації Алупкінського регіону. «Та атмосфера, яка є там зараз, вона не сприяє відпочинку, - підкреслив В.ТАРАСЕНКО. – Ми втратити можемо кліматичний курорт – це найстрашніше для Криму. Про який стабільний розвиток ми тоді можемо говорити? Знищена екосистема, відрізані стежки для міграції тварин, порушені ланцюжки, що вже склалися... І найголовніше – порушено заповідний режим. Це удар по екосистемі Криму, і це ми розглядаємо, як трагедію наших днів».

В.ТАРАСЕНКО зазначив, що для обрахунку шкоди, завданої пожежею, потрібно враховувати безліч чинників. «Це (шкода від пожежі - УНІАН) все виходить, за моїми скромними підрахунками, на рівні 100 млн. доларів», - заявив лідер «зелених» Криму, додавши, що учені й екологи можуть обгрунтувати ці цифри.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулося займання на території Алупкінського лісництва Ялтинського заповідника.

Винний у виникненні пожежі – 29-річний турист з Харкова, який заблудився в горах і розклав багаття, щоб привернути до себе увагу, вже затриманий органами міліції. Порушено кримінальну справу, санкція за статтею передбачає відповідальність від 7-ми до 10-ти років позбавлення волі.

На місці пожежі були виявлені тіла лісника і його дружини. Під час гасіння пожежі також постраждали два співробітники МНС.

Загальна площа пожежі становить близько 70 га. З 27 серпня на місці НП працюють три пожежних вертольоти Мі-8 з водозливними пристроями і літак протипожежної авіації МНС України. З пожежею борються близько тисячі чоловік, спецтехніка.

За даними кримського Главку МНС, загрози життю жителів Алупки та інших населених пунктів Південного узбережжя немає.