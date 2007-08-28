Сесія міськради: 85 порушень регламенту

Харків. 28 серпня. УНІАН. Вісімдесят п’ять порушень регламенту у ході 14-ї сесії Харківської міськради виявила прокуратура Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник фракції БЮТ у міській раді Сергій СЬОМОЧКІН, коментуючи перспективу судових позовів опозиційних фракцій у зв’язку з поміченими порушеннями під час роботи останньої сесії міськради.

«Обласна прокуратура виявила порушення регламенту по 85 пунктах під час проведення 14-ї сесії міськради», - повідомив С.СЬОМОЧКІН.

За його словами, саме ці висновки обласної прокуратури дали підстави фракції БЮТ подати позов до Дзержинського райсуду Харкова з метою визнати неправомірними рішення сесії міськради. Найбільша кількість порушень була допущена при розгляді так званих «земельних питань» на сесії.

«У нас є документи, які підтверджують, що 313 гектарів, поданих по заявках різними організаціями чи приватними особами, не пройшли жодної комісії, не розглядалися згідно з регламентом депутатської комісії», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

При цьому він зазначив, що «не бачив жодного документа, який би підтверджував, що є всі узгодження, передбачені правилами».