Населення Харкова: 626,3 млн. боргу за ЖКП

Харків. 28 серпня. УНІАН. З початку року населення Харкова заборгувало 626,3 млн. грн. (або 79,2% від суми боргу по області) за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє веб-сайт Харківської ОДА.

Найбільшу суму мешканці обласного центру заборгували підприємствам, які забезпечують квартири опаленням – 42,6% від загальної суми заборгованості. Заборгованість за водопостачання становить – 16,5%, підігрів води – 15,0%, квартирну плату (експлуатаційні витрати) – 12,5%, газопостачання – 10,6%, водовідведення – 2,8%. Серед районів Харкова найбільшу заборгованість за житлово-комунальні послуги мають мешканці Московського району, сума їхнього боргу становить 158,7 млн. грн.

За спожиту електроенергію побутові споживачі Харкова заборгували 120,1 млн. грн. і протягом липня цей борг зменшився на 1,3%.

Термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги у липні становив: за квартирну плату – 4,9 місяця, за водопостачання – 8,1, за водовідведення –5,8, за підігрів води – 7,2, за опалення – 6,6, за газопостачання – 1,9, за вивіз сміття – 2,8 місяця.

У липні 2007 р. населенням Харківської області сплачено за житлово-комунальні послуги (включаючи погашення боргів попередніх періодів) 103,5 млн. грн., що становить 128,3% від нарахованих за місяць сум.

Заборгованість протягом місяця зменшилась на 2,8% і на кінець липня становить 791,0 млн. грн.