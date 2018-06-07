8 Березня. Тимошенко без квітів. Але з народом (фоторепортаж)

Міжнародний жіночий день для екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка відбуває в покарання в Качанівській колонії Харкова, пройшов, мабуть, чи не найспокійніше за весь час її перебування у великій політиці: не було ані вітань від чисельних делегацій, ані дорогих подарунків, ані оберемків квітів. Сказати теплі слова безпосередньо Тимошенко могла тільки її співкамерниця – жінка, яка відбуває покарання за вчинення економічних злочинів.

Утім палкі привітання Тимошенко та всім жінкам планети в цей день лунали як у самій тюрмі, так і перед її мурами.

7 та 8 березня в Качанівській випраній колонії для засуджених пройшли святкові концерти. На Міжнародний жіночий день у тюрмі навіть сформували святкове меню: на обід – салат «Мімоза», солодкі булочки та, головне, компот, на вечерю – холодець. Начальник Качанівської колонії Іван Первушкін привітав засуджених із 8 Березням, побажав щастя, міцного здоров’я, деяким вручив заохочувальні грамоти. Проте Тимошенко не почула проникливих і щирих слів начальника колонії: тюремники кажуть ніби вона сама попросила звільнення від загальних робіт і заходів, що відбуваються в колонії. Відтак, на концерти не ходить.

На головне жіноче свято зранку під стінами Качанівської колонії почали збиратися прихильники екс-прем’єра, щоб привітати свого лідера з 8 Березня. Голова Харківською обласної організації ВО «Батьківщина» Ірина Єфремова зазначила, що мітинг перед тюрмою – святковий. За її словами, люди з різних областей зібралися тут для того, щоб висловити підтримку Тимошенко та поздоровити її з жіночим святом. Й справді, перед «Качанівкою» залунав баян та труба, люди насолоджувалися своєю причетністю до історичних для України подій. Деякі мітингувальники тримали символіку «Батьківщини», помірковані плаката «Юлі – волю!», «Не всі політики однакові!», «Кіровоградщина вітає Юлію Тимошенко з 8 Березня!» тощо.

Проте захід під Качанівською колонією від години до години ставав все серйознішим. До прихильників Тимошенко приєдналися «аполітичні» чорнобильці. Кількадесят ліквідаторів, засвідчивши повну солідарність із «біло-сердешними», виявили законотворчу ініціативу й презентували з певними, на їхню думку, конче необхідними змінами проект Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи». Зокрема, в законопроекті вони запропонували надавати вдовам ліквідаторів право на чорнобильські пільги без доведення того, що смерть їхнього чоловіка пов’язана з аварією на ЧАЕС.

До «тюрми Тимошенко» також прибула депутатська торсида. Мабуть, у цей день у Харкові була найбільша концентрація народних депутатів на квадратний метр площі. Вдалося нарахувати дев’ятьох, хоча, можливо, було й більше. Висловити підтримку Тимошенко приїхали депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир Яворівський, Михайло Волинець, Лев Бирюк, Юрій Одарченко, Володимир Філенко, Вадим Коротюк, Євген Шаго, Сергій Веліжанський та Олег Лукаш.

Одарченко привіз із собою з Києва пару автобусів насправді несамовитих прихильників Тимошенко. Одразу же «спокійний святковий мітинг» перетворився на радикальнішу та галасливішу тусовку. Кияни набагато злагодженіше скандували «Юлі волю – банду геть!», били в дзвін, показували театралізовані вистави, випускали голубів, просто горланили. В руках людей з’явилися серйозніші плакати на кшталт: «Звільніть політичних в’язнів!», «Бандюкович – кат України», «Розп’яли Феміду, скривдили Батьківщину».

Бачачи різницю між спокійними харківськими прихильниками Тимошенко та їхніми київськими колегами, одразу розумієш, для чого екс-прем’єра потрібно було перевозити зі столиці: 7-річний безперервний мега-гучний мітинг у Києві владі та й звичайним людям, напевне, не до душі.

Можливо, відчуваючи потужну підтримку, сміливіше заговорили депутати. Нардеп Яворівський у коментарі УНІАН висловив стурбованість погіршенням іміджу України на зовнішньополітичній арені. Він припустив, що Рада Європи, зауваживши недемократичні тенденції в Україні, наприкінці березня може ввести проти нашої держави санкції. Полум’яні промови інших депутатів лунали з імпровізованої сцени.

Наспілкувавшися з виборцями, нардепи пішли в тюрму з надією особисто передати Тимошенко вітанні, квіти й тортик. Народні обранці на чолі з заступником голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Одарченком пройшли на територію Качанівської виправної колонії. Народні депутати взяли з собою букети білих тюльпанів.

Перед цим депутат Філенко спробував пройти на територію колонії, однак охорона закладу не відкрила йому ворота. Тоді Філенко перекинув букети квітів через огорожу колонії, передавши «вітання Тимошенко повітряним шляхом».

За кілька хвилин депутати вийшли з колонії засмученими – Тимошенко не побачили. Одарченко у коментарі журналістам висловив жаль з приводу того, що парламентарії, які сьогодні прибули до Качанівської колонії для привітання Тимошенко з 8 Березня, не змогли передати квіти безпосередньо екс-прем’єру.

Після відвідання тюрми Одарченко зазначив, що у персоналу колонії сьогодні вихідний, тому подарунки для Тимошенко депутати передали начальнику Качанівської колонії Первушкіну. Адміністрація закладу в свою чергу пообіцяла передати букет Тимошенко.

«Ми зустрілися з керівником колонії Іваном Первушкіним і мали з ним розмову. Ми принесли квіти, тортики (люди підготували і уповноважили нас передати це Юлії Володимирівні). Первушкін пояснив таке: «Сьогодні особисто їй передати немає можливості, тому що сьогодні вихідний день і персоналу, який працює у кімнатах для побачень, немає, він відпочиває». Ми залишили у нього в кабінеті квіти, він пообіцяв, що Юлія Володимирівна буде повідомлена, що люди знаходяться тут, передають їй квіти і переймаються тим, що вона в це свято перебуває за цими мурами», - сказав Одарченко.

Він підкреслив, що Тимошенко знає про мітинг, який відбувається під колонією. «Коли вікно відкрите, Юлія Володимирівна чує, що люди тут», - зазначив депутат.

Тут же прихильники Тимошенко випустили на повітряних кульках в небо кількаметровий банер із написом «Юлі – волю!» та, зрозумівши, що Тимошенко їх чує, щосили, в 300 голосів, почали скандувати «Юля, ми з тобою!».

Тож, хоч і без квітів, «Мімози» та холодцю, зате з народною підтримкою зустріла Тимошенко 8 Березня в Качанівській виправній колонії Харкова.

Юрій ЛАРІН

Фото УНІАН