Мілен Демонжо готує спеціальний приз на фестивалі «Харьковская сирень»

Харків. 3 травня. УНІАН. Почесний президент кінофестивалю «Харьковская сирень» Мілен Демонжо готує спеціальний приз.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні у прямому ефірі програми «Ранковий максимум» на обласному телебаченні начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич розповіла про гостей IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень».

«Традиційно широко будуть представлені французька та російська гілки нашого кінофестивалю. Зокрема, серед французьких гостей це відома акторка, Почесний президент нашого кінофестивалю Мілен Демонжо, яка цього року буде ще й членом журі. Вона братиме участь у великій кількості заходів. Крім того, Мілен Демонжо готує свій спеціальний приз, який вона вручить на церемонії закриття фестивалю. Ще один гість, про якого дуже багато сьогодні говорять в Європі й далеко за її межами, – відомий актор Ален Делон», - сказала В.Маренич.

За її словами, російська гілка буде представлена найвідомішим харків’янином у галузі кіномистецтва, режисером Володимиром Фокіним, акторами Людмилою Гладунко, Борисом Токарєвим та Наталею Білохвостиковою, яка приїде лише на 1 день для того, щоб у форматі творчої зустрічі поспілкуватися з Аленом Делоном та спробувати повернутися до тих років, коли вони разом знімалися у фільмі «Тегеран-43.

Крім того, організатори чекають на гостей зі США, які представляють Голівуд. Це спеціаліст зі спецефектів, володар призу Американської кіноакадемії «Оскар» харків’янин Юджин (Євген) Мамут та актор, режисер, сценарист Родіон Нахапетов. «Це американська гілка нашого фестивалю, яка вперше з’явилася цього року», - зазначила В.Маренич.

На знімку: (внизу) Мілен Демонжо на одному з фестивалів «Харьковская сирень».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА