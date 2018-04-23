Аварія на залізниці (фоторепортаж)

Аварія сталася 16 жовтня о 7.40. Неподалік станції Язикове Барвінківського району зіткнувся тепловоз, який перевозив працівників залізниці до місця роботи, з підкрановою платформою.

Травмовані робітники були доправлені у Слов’янську лінійну лікарню. Одному з них, 1956-го року народження, лікарям не вдалося врятувати життя – в середині дня від отриманих важких травм він помер у лікарні.

Внаслідок зіткнення кран і платформа зійшли з рейок і перекинулися, було пошкоджено 25 метрів залізничної колії. Рух пасажирських потягів був організований по об’їзному шляху. На 18.15 відновлювальні роботи були завершені.

Фото МНС