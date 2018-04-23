«Кінець маскараду» з продовженням

«Кінець Маскараду». Конфлікт навколо сканального ролика наростає

Тиском на суд і грубим втручанням у діяльність судового органу назвав позачергову сесію Харківської облради суддя Київського райсуду Харкова Геннадій ЗУБ.

«Я, як людина, вважаю неправильним винесення справи на таку масову аудиторію», - заявив Г.ЗУБ. – Це діяння, яке кримінально карається, - втручання у роботу суду».

Водночас суддя ще остаточно не вирішив, чи варто йому писати скарги та звернення і доводити свою правоту: «Я вважаю, що на суд чинився тиск і було вчинено грубе втручання в діяльність суду».

Нещодавно Г.ЗУБ для забезпечення позову депутата облради Віталія САМУСЄВА до голови облради Василя САЛИГІНА ухвалив постанову, якою заборонено транслювати ролик «Кінець маскараду». В.САЛИГІН вирішив, що його позбавили права голосу і права висловлювати свою умку, а також заявив, що суддя посягнув на свободу слова журналістів у всьому регіоні.

Із суддею повністю солідарний його колега і персонаж сюжету «Кінець маскараду» Володимир ПЛЕТНЬОВ, якому «голос, дуже схожий на САЛИГІНА», погрожував. Голова облради водночас заявив, що ні з яким суддею він не спілкувався.

У свою чергу, В.ПЛЕТНЬОВ заявив, що ще в понеділок направив у Дзержинський райсуд позовну заяву до телеканалу ОТБ і особисто до В.САЛИГІНА: «Я можу послідовно розбити всі доводи фільму. Я не маю честі бути знайомим з цією гідною людиною, САМУСЄВИМ. Я ніколи з ним не спілкувався, і ніколи у нас із ним справ не було».

У фільмі ПЛЕТНЬОВ виступає кишеньковим суддею САМУСЄВА, «виручалкою» на всі випадки життя. Таку «славу» суддя отримав нібито за допомогу депутату в іншій справі: «Якось, ще влітку, мені зателефонував знайомий і сказав: з тобою хочуть поговорити. Після цього почувся голос, дуже схожий на голос нашого голови обласної ради САЛИГІНА, котрий представився і сказав, що він САЛИГІН. Голос мене попередив, щоб я не допомагав САМУСЄВУ, але я навіть з ним не знайомий. Я і забув би про це, але раптом з’являється сюжет «Кінець маскараду».

У своїй позовній заяві В.ПЛЕТНЬОВ просить канал ОТБ спостувати показану в сюжеті інформацію про нього, а також сплатити 1400 гривень моральної компенсації. «У мене немає даних про матеріальне становище САЛИГІНА, тому я вимагаю з нього 300 гривень моральної коменсації і спростування», - сказав суддя.

Крім того, В.ПЛЕТНЬОВ нагадав про 376-ту статтю Кримінального кодексу України щодо втручання у діяльність судових органів. «Під втручанням може підрозуміватися, зокрема, і критика судді в засобах масової інформації до прийняття рішення суду», - вважає В.ПЛЕТНЬОВ.

На знімку: Самусєв на сесії облради вручає Салигіну повістку до суду

«Василь Вікторович, коли крутив кермо шофером, я молодим опером злочинців затримував, - резюмував В.ПЛЕТНЬОВ». – А якщо хтось за цей час став олігархом і політиком, це не означає, що я за цей час став боягузом. Не боюся я, навіть якщо будуть погрожуваи. Нехай тільки попробують».

В.САЛИГІН, у свою чергу, заявив: «Я можу сказати: у своєму житті я не спілкувався по телефону ні з одним із суддів Київського районного суду».

За словами керівника облради, сюжет «Кінець маскараду» йому передали народні депутати: «24 жовтня під час судового засідання я скажу, хто з народних депутатів передав мені цей ролик-анонс. Іншого у мене не було. Цей анонс був показаний у той час, коли я знаходився у відпустці, ефіри були проплачені з партійного рахунку».

Саму ж позачергову сесію облради, яка була спеціально скликана для екстреного розгляду питання про свободу слова в Харківській області, В.САЛИГІН назвав важливим кроком до розуміння того, які наслідки можуть бути від рішення одного судді.

Віталій РОГОЗА «Z».