Харків. 4 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович наголосив на важливості активізації співпраці України та Росії, зокрема у високотехнологічних сферах.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Тверській області, - повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на інтернет-портал Президента України.

За словами В.Януковича, необхідно посилити й активізувати співпрацю передусім у питаннях атомної енергетики, зокрема в будівництві 3-го и 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Нам потрібно буде ухвалити спільне рішення, щоб пришвидшити будівництво двох атомних енергоблоків», - сказав Президент України.

За його словами, також надзвичайно важливими у двосторонній співпраці є питання літакобудування, а саме активізація спільних проектів із будівництва літаків Ан-70 та Ан-124.

Президент наголосив, що українська сторона готова до проведення Третього міжрегіонального економічного форуму у Нижньому Новгороді.

«З нашої сторони форум на 90% готовий, залишилися деякі штрихи», - сказав В.Янукович, додавши, що міжрегіональне співробітництво між країнами розвивається досить успішно.

Окрему увагу глава держави звернув на питанням розвитку економічної інтеграції та співпраці України з Митним союзом.

Президент Росії В.Путін у свою чергу зазначив, що Україна і Росія підтримують відносини на всіх рівнях.

«У нас є хороші проекти в різних галузях, у тому числі високотехнологічних, це і космос, і авіабудівництво. Ми розвиваємо контакти у сфері енергетики, у тому числі атомної», - сказав В.Путін.