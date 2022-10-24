УНІАН зібрав корисні поради для любителів макаронних виробів.

Макарони - це блюдо, приготування якого не займе багато часу. Незважаючи на всю простоту рецепта, люди нерідко скаржаться, що вони злипаються.

У цій статті УНІАН розповість, як варити макарони, щоб вони не злипалися.

Помилковий спосіб

Багато хто вважає, що запобігти злипанню виробів можна за допомогою звичайного масла. Однак його щільність менше щільності води, тому масло просто підніметься наверх, замість того, щоб "огорнути" макарони.

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Тому відповідь на питання, чи можна додати рослинне масло в макарони під час готування, очевидна: в цьому немає сенсу.

Як варити макарони правильно

Існує негласне правило: на 1000 мл води доводиться 100 г макаронів і 10 г солі.

Дізнатися, скільки варити макарони, можна на упаковці. Однак деякі кухарі радять відняти від цього часу 2-3 хвилини, якщо ви плануєте зробити соус. В такому випадку вони варяться до стану "al dente".

Щоб макарони не злипалися без масла, необхідно варити їх у великій каструлі і на сильному вогні. Рекомендуємо використовувати вироби тільки з твердих сортів пшениці.

Чим заправити блюдо

І все ж, яке масло додавати в макарони після варіння? Щоб макарони не злипалися після охолодження, в каструлю можна додати трохи соняшникової або оливкової олії.

А шматочок вершкового масла не тільки змаже макарони, але і додасть страві ніжний смак.

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