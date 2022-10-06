Штори і тюль зазвичай зроблені з тонких тканин. Як випрати їх і не зіпсувати - читайте на УНІАН.

Догляд за шторами і тюлем досить трудомісткий процес. Він викликає неприємні емоції майже у кожної господині. Щоб його полегшити, потрібно знати, як правильно прати штори і тюль.

Штори і тюль зазвичай зроблені з тонких тканин. Прати їх в машинці можна лише з використанням деяких режимів: делікатний, ручний або шовк.

Такі матеріали також не виносять занадто високих або низьких температур. Найкраще їх прати при 30-40 градусах. Таймер встановлюйте на мінімально можливий час, адже штори і тюль найчастіше потрібно просто позбавити від пилу і освіжити, а не прати як речі.

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Однією з проблем є те, що тканини можуть жовтіти під впливом сонця або диму, а також вигоряти і через це втрачати свої кольори.

У зв'язку з цим рекомендується їх прати з білизняним кондиціонером для білого або кольорового.

У свою чергу догляд за фіранками на кухні мають свої особливості, адже вони в перспективі здатні збирати на собі не тільки пил, але і жир. Щоб тканина зберігала свій білий колір незважаючи на агресивне середовище варто додати трохи солі під час прання.

Якщо на ваших шторах або тюлі є прикраси (стрічки, намистини і т.д.) їх також варто вимити окремо.

Щоб тюль і штори довше зберігали свою свіжість є одна хитрість. Коли тканина вже на карнизі, на неї потрібно розпорошити лак для волосся. Він не тільки допоможе розгладити матеріал, але і створить тонку плівку, яка допоможе захистити його від пилу і знизити частоту прання.

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