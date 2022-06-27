Валентина Віттрок вважає, що найбільш доленосним для країни буде початок серпня.

Відомий астролог Валентина Віттрок стверджує, що в кінці липня і на початку серпня українцям слід бути максимально обережними - буде підвищена небезпека. Однак саме серпень принесе кардинальні зміни в нинішній ситуації. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Плутон для 4-го будинку (це будинок Батьківщини, землі, нерухомості) може означати руйнування, військові дії, але також кардинальні зміни, ремонт. Взагалі, Уран заходить в будинок Батьківщини України на кілька років, це може означати переформатування країни, наприклад створення нової Союзної держави - Польща/ Україна/ Литва. Тобто в наступні роки може виникнути нова держава на основі особистих свобод з Національною самоідентифікацією, також цілком ймовірно входження в Євросоюз і зміна грошей - перехід на Євро", - стверджує Віттрок.

"На початку серпня спантеличує квадрат натального Плутона до транзитного Сатурну який стоїть на Місяці (душа українського народу) в натальній карті України. Тяжкий тягар розрухи, кармічні уроки, щось йде в небуття як віджилий матеріал. Смерть і трансформація, на жаль, мають місце. Однак транзит білого місяця у Водолії на Місяці України також потрібно враховувати як роботу ангела-хранителя", - резюмувала Валентина.

Нагадаємо, астролог Віттрок назвала тимчасові рамки підвищеної небезпеки в Україні.

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