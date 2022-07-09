У нього в житті вже давно відбувається "похмурий період".

Відомий астропсихолог Валентина Віттрок передбачила найближче майбутнє для пішака Кремля Дмитра Медведєва, який останнім часом став все частіше з'являтися на публіці. Валентина стверджує - чекає його не дуже приємний результат.

"Не можна виключати і ймовірність суїциду, про першу спробу якого нещодавно повідомляли ЗМІ. Якщо вірити їм, в той раз заступник голови російського Радбезу на грунті зловживання спиртними напоями написав масу прощальних передсмертних записок і збирався з доброї волі піти з життя, але його вчасно зупинили. Проте, якщо виходити з гороскопу Медведєва, подібну спробу він може повторити, і на цей раз – більш вдало. Про це говорить проходження по будинку смерті Медведєва Південного місячного вузла і напружений аспект Урана до Марса зі знака Тельця, що знаходиться там же", - передає ТСН слова Валентини Віттрок.

Експерт стверджує, що напружений аспект в будинку смерті в натальній карті Медведєва передбачається вже зовсім скоро - 29 липня 2022 року.

Нагадаємо, названо 3 знака Зодіаку, які пізніше за інших виходять заміж.

Вас також можуть зацікавити новини: