Тельцям, Дівам і Стрільцям варто побоюватися раптових подій і відкласти всі важливі справи.

Відомий астролог Аріна Артурівна розповіла як на знаки Зодіакувплине ретроградний Меркурій. Так, тиждень з 12 по 18 вересня буде непередбачуваним і небезпечним для всіх знаків, але троє відчують тиск планети більше за інших.

Телець

На уродженців цього знака Зодіаку чекають неприємні ситуації на роботі. Можливо, в колектив прийдуть люди, яких ви б не хотіли там бачити. Або вам доведеться повернутися на минулу роботу.

Експерт попереджає про те, що можуть бути і негативні дзвіночки від організму. Так, переїдання і алкоголь можуть викликати погане самопочуття. Якщо відчули недобре - звертайтеся до лікаря.

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Діва

Аріна Артурівна попереджає, що на цьому тижні походи до косметолога, перукаря або іншого фахівця б'юті-сфери можуть закінчитися плачевно. Або відкладіть візит на інші дати, або йдіть до того майстра, де вже були.

Також Діви можуть отримати нову пропозицію про роботу. Але не поспішайте її приймати, оскільки там може бути підступ.

Стрілець

Для цих людей весь тиждень буде дуже "веселим". Тут і звільнення, і неприємні новини від родичів, і розриви колишніх договорів. Якщо ви плануєте підписати якісь документи в цей час, угода може зірватися. Також можливі розлучення і поділ майна.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які повернуться до колишніх через ретроградний Меркурій.

Також УНІАН писав, що ретромеркурій залишить без грошей ці знаки Зодіаку.

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