Найближчі три тижні будуть несприятливими в плані фінансів для Левів, Скорпіонів і Водоліїв.

Ретроградний Меркурій 2022, дія якого почалася в п'ятницю, 9 вересня, вже повністью включився в роботу. Під його впливом відбуваються різні неприємні події.

Наприклад, в плані фінансів. Відомий астролог Аріна Артурівна розповіла про те, яким знакам Зодіаку ретромеркурій найбільше зашкодить в плані грошей.

Лев

Попри те, що найближчий тиждень надасть вам можливості для заробітку, з'являться ще й витрати. Астролог радить не поспішати купувати Айфон 14 (або будь-які інші цінні речі), оскільки можна швидко розчаруватися в покупці, або річ може зламатися.

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Левам Аріна Артурівна також пророкує крадіжки, тому краще стежте за своїми речами.

Скорпіон

У Скорпіонів виникне ситуація, коли доведеться взяти в борг. Проблема в тому, що гроші, взяті в борг під час ретроградного Меркурія, дуже важко віддавати. Це не найкращий час щоб до когось звертатися за допомогою.

Водолій

На уродженців цього знака Зодіаку чекають серйозні ризики на роботі або в бізнесі. Ризикуєте втратити свої інвестиції. Також експерт бачить великі втрати грошей, шантаж або обман. Тому будьте обережні, щоб не потрапити на гачок до зловмисника. Бережіть своє майно, не підписуйте сумнівних паперів.

Нагадаємо, відомий астролог Анжела Перл відповіла, як ретроградний Меркурій вплине на всі знаки Зодіаку.

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