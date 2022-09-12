Відомий астролог Аріна Артуровна розповіла, які три знаки Зодіаку ризикують повернутися до колишніх в найближчі три тижні.
Овен
На цих людей чекають не тільки зустрічі з кимось з минулого, а й розбірки з колишніми коханими. Можливо, під впливом ретроградного Меркурія, Овен зустрінеться з колишнім/колишньою, буде з ним листуватися або зовсім зважиться на відновлення стосунків.
Як стверджує Аріна Артурівна, в цей період сприятливо влаштовувати зустрічі з однокласниками або однокурсниками.
Близнюки
Близнюки - ще один знак Зодіаку, якому захочеться згадати минуле. Можливо, ці люди почнуть стежити в соціальних мережах за тим, з ким раніше були в стосунки. Можливе повернення коханців.
Терези
І третій знак Зодіаку, на кого чекає перетин долі з колишніми. Їм доведеться здорово понервувати і переживати на цьому грунті. Але астролог радить заспокоїтися і відволіктися на спілкування з іншими людьми.
Нагадаємо, ретромеркурій залишить без грошей ці знаки Зодіаку.
Також УНІАН писав, що відомий астролог відповіла, як ретроградний Меркурій вплине на всі знаки зодіаку.