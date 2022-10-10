Дізнайтеся, з ким краще не будувати стосунків, щоб потім не плакати.

Астрологи склали рейтинг чоловіків за знаком Зодіаку і розповіли, хто за гороскопом є найгіршим для ролі чоловіка. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Найгірший чоловік за знаком Зодіаку

Як стверджують експерти, лідируючу позицію в їх антирейтингу зайняли Близнюки. Так, на думку фахівців, Близнюки - вкрай нерішучі в плані стосунків. Вони можуть відчувати інтерес або інші почуття до жінки, але перший крок все одно доведеться робити їй.

Коли стосунки вже почалися, Близнюки нерідко слухають думку своєї мами, яка звикає до того, щоб влазити в чужу сім'ю і наводити там свої порядки.

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Також у уродженців цього знака Зодіаку є одна дуже погана риса - вони стоять на місці і лише зрідка показують прагнення до якогось професійного зростання і розвитку. Саме тому їх творчим і цілеспрямованим партнерам часто з ними жити ну просто нестерпно.

Найгірші чоловіки за знаком Зодіаку

Також експерти додали, що лідируючі позиції в антирейтингу поганих чоловіків займають Леви і Риби. Вони дуже часто брешуть своїм партнерам, приховують від них якісь важливі факти, можуть маніпулювати, схильні до зрад.

Також Леви і Риби не дуже люблять розділяти з їхніми другими половинками обов'язки. Вони живуть у стереотипному світі, де місце жінки - на кухні.

Нагадаємо, названо три жіночі знаки Зодіаку, які приречені на любовне нещастя.

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