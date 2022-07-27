Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку є найбільш запальними і конфліктними. Дізнайтеся, чи є серед них ваш.
Скорпіон
Цей знак Зодіаку по праву вважається найбільш "вогненним". У його представників загострене почуття справедливості, вони часто вступають в суперечки, дискусії, відчайдушно доводять свою думку.
Якщо опонент не погоджується з думкою Скорпіонів, ті навіть здатні переходити на емоції. Словом, їх краще не зачіпати.
Овен
Якщо характеризувати представників цього знака, то можна сміливо сказати що вони спокійні і розважливі. Однак якщо зачепити почуття Овнів, вони готові йти на конфлікт. Мінусом для їх опонента буде ще й те, що ці люди дуже злопам'ятні і без праці можуть згадати всі образи минулого.
Водолій
Водолії мають загострене почуття справедливості, саме тому готові йти навіть на конфлікт, щоб відстояти свої інтереси і довести правоту. Часто уродженці цього знака можуть навіть нехтувати тим, з ким вони конфліктують - їм абсолютно все одно, близька це людина, родич або друг. Для Водоліїв головне - відновити справедливість.
Нагадаємо, названо три нестаріючих знаки Зодіаку.
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