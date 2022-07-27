Астрологи назвали три знаки зодіаку, чиї представники з роками стають тільки молодше і красивіше. Як їм це вдається? Читайте в матеріалі УНІАН.
Рак
Уродженці цього знака Зодіаку з віком виглядають тільки краще. Їх можна не бачити 10-20 років, а вони і зовсім не постаріють.
Найчастіше їхній секрет криється в правильному харчуванні і активному способі життя. Саме постійні фізичні навантаження дозволяють зберегти молодість шкіри і вберегти фігуру від незворотних вікових процесів.
Терези
Найпривабливіша частина у Терезів - це їхнє обличчя. З молодих років уродженці даного знака піклуються про стан шкіри обличчя, тому з роками вона виглядає гладкою і здоровою, практично не покриваючись зморшками. Це їх дуже молодить.
Телець
Тельці дуже засмучуються, коли помічають за собою процеси старіння. Їх усіма силами намагаються зупинити, і виходить це дуже навіть успішно. Секрет молодості цих людей криється в позитивних емоціях, умінні стильно і сучасно одягатися, регулярним походам до косметолога і інших бьюті-фахівців.
Нагадаємо, названо два найбільш питущих знака Зодіак.