Якщо вони захочуть приховати правду, то у них це з великою часткою ймовірності не вийде.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, чиї представники зовсім не вміють брехати. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Мало того, що ця людина не вміє брехати, так вона ще й терпіти не може брехню від інших людей. Наприклад, якщо у Левів все йде до стосунків, то вони детально розпитають у потенційного партнера про всі цікаві речі, проведуть своє "розслідування" і зіставлять факти. Найменші розбіжності - пряма причина для відмови.

Стрілець

Цим людям важливо, щоб їх оточувала правда. Вони самі не дуже переймаються через те, що про них подумають люди, тому грубо і різко говорять все в обличчя.

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Якщо їм захочеться збрехати, то це у них не вийде. Брехню видадуть очі.

Козеріг

Ці люди терпіти не можуть, коли їм доводиться десь лукавити. Вони завжди запинаються, відводять погляд убік, плутаються в інформації. Це їх і видає. До слова, астрологи називають Козерогів одним з найчесніших знаків Зодіаку.

Діва

Діва завжди виступає за правду і справедливість. Саме тому моральні принципи цієї людини не дозволять обманювати оточуючих - близьких або далеких людей. Вони шанують свою совість найбільше і практично не здатні на обман, навіть з добрим умислом.

Нагадаємо, астролог відповіла, для чого сприятливий період ретроградного Меркурія.

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