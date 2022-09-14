Експерт вважає, що ретрорух цієї планети може принести і позитивні обставини.

У період з 9 вересня по 2 жовтня триває цикл ретроградного руху планети Меркурій. Зазвичай даний період супроводжується негативними обставинами: поломка техніки, вихід з ладу транспортних засобів, скасування рейсів, втрата документів, крадіжка грошей та інше. Однак є події, які відбуваються в позитивному ключі.

Відомий астролог Аріна Артурівна у себе в Telegram-каналі розповіла, для чого період з 9 вересня сприятливий.

Так, цей час - ідеальний, щоб повернутися до забутих проектів або відкладеного навчання, для лагодження техніки, перестановки меблів в будинку, а також для зустрічей зі старими друзями та однокласниками, яких давно не бачили. Це відмінний період для коригувань, лагодження і закриття "хвостів", варто використовувати його з користю.

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Астролог попереджає, що через дії ретромеркурія у людини може бути якась неуважність, розфокусування уваги і відчуття розгубленості. Для цього циклу це абсолютно нормальні почуття.

"Такий стан може хвостом тягнутися аж до 20 вересня. Однак, це гарний час для людей творчих професій, кому важливо натхнення, образне мислення та інтуїція. Це може бути дуже корисний час, коли можна трохи сповільнитися для відпочинку і рефлексії", - резюмувала Аріна Артурівна.

Нагадаємо, що ретромеркурій залишить без грошей ці знаки Зодіаку.

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