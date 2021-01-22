Меркурій в лютому позбудеться від ретроградності.

Астрологи склали докладний гороскоп на лютий для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Овен

Єдине, чого варто побоюватися Овнам в цей яскравий і позитивний період, — це вплив недоброзичливців. В цілому Лютий можна назвати часом великих змін. Якраз з 21 числа життя Овнів почне перетворюватися в кращу сторону. Подякувати за це варто Меркурій, який позбудеться від ретроградності. Перша половина місяця може бути трохи млявою.

Тільцям в цьому місяці буде дуже везти, тому що Венера наповнить їх тіло і душу найпотужнішою енергією. Лютий для людей цього Знака стане часом змін. Так Тельці зможуть позбутися від негативних установок, які гальмують розвиток і заважають реалізувати весь їх величезний потенціал. Енергетичні запаси Тельців будуть рости вже з перших днів місяця. Їм вистачить сил на все. Головне - не пасувати перед труднощами.

Близнюки

У лютому вас чекає або стабільна обстановка, або час великої удачі і розквіту сил. Астрологи радять більше часу присвячувати сфері любові. Варто остерігатися сварок на людях. Не потрібно занурюватися в ті справи, які не приносять ніякого задоволення. У деяких життєвих аспектах краще тимчасово взяти паузу.

Рак

Лютий-ідеальний час для творчої діяльності. Зірки і планети в лютому істотно посилять пам'ять і спостережливість раків. Це допоможе їм стати кращою версією себе. Настає час, коли потрібно змінюватися зсередини, змінювати ставлення до світу, до всього, що відбувається. Немає нічого неможливого в лютому. Це час чарівництва, великих успіхів у всіх сферах.

Лев

Всі найважливіші життєві кроки краще здійснювати самим, без чиєїсь допомоги. Потрібно бути обережніше в спілкуванні і не розповідати нікому про свої плани. Якщо дотримуватися цих порад, Лютий стане для Левів часом перемог. Представники цього Знака зможуть закрити всі свої уразливості і стати сильніше ментально. Зірки допоможуть їм у зміцненні сімейних уз, в пошуках свіжого погляду на життя. Левам зараз не можна пасувати перед труднощами. Це дуже важливий час, в який страх-головний ворог успіху.

Діва

Лютого буде більш ніж достатньо для того, щоб побороти нудьгу і тривогу і стати дуже успішними в будь-якій життєвій сфері. Лютневі зірки хочуть, щоб Діви вийшли із зони комфорту. Астрологи відзначають, що якщо представники цього Знака здадуться і все кинуть, надалі досягти успіху буде набагато складніше. У лютому не може бути ніяких відмовок. Венера дасть сил і енергії.

Терези

Терезам варто позбутися від ліні і апатії. Перша половина місяця буде млявою, але 21 числа все кардинально зміниться. Людям цього Знака можна буде братися за все і відразу. Їм буде потрібно більше сміливості і рішучості. Один з найважливіших порад астрологів стосується відносин з оточуючими людьми. Терезам варто частіше відгукуватися на прохання про допомогу з боку близьких і колег. Лютий-відмінний час для зміни обстановки: поїздок, ремонту, покупок. В кінці місяця цих людей можуть очікувати приємні зустрічі.

Скорпіон

Лютий-складний, але сприятливий час. Скорпіонам вдасться багато чому навчитися. Це буде час, в який можуть статися справжні чудеса. Багато негараздів і проблеми вирішаться самі собою. Можна з головою зануритися в роботу, любов, справи по дому. Корисними стануть нові знання. Також Скорпіони можуть знайти новий приклад для наслідування, зустріти людину, яка буде їх надихати, штовхати до саморозвитку.

Стрілець

Практично весь місяць зірки і планети будуть перебувати в дуже сприятливому становищі. Небезпечними днями для Стрільців можна назвати лише 3, 8 і 13 лютого. Астрологи вважають, що зараз Стрільцям варто пильно стежити за своїм здоров'ям. Астрологи радять людям даного Знака бути обережними і не намагатися всидіти на двох стільцях. Краще обрати якийсь один важливий напрямок в житті.

Козеріг

У Козерогів починається час великих любовних перемог. Людей цього Знака часто відносять до наймудрішим, тому будь-які негаразди вони зможуть з легкістю обернути в свою сторону. Найголовніше - не поспішати з висновками. Лютий чудово підходить для вивчення мов, початку навчання чомусь новому. Це дуже перспективний час для товариських представників Знака. Успіх чекає всіх, хто жадає змін, тому не потрібно прагнути до стабільності. Необхідно сміливо рухатися вперед, у що б то не стало.

Водолій

У перші пару тижнів Водолії можуть концентрувати навколо себе багато негативної енергії. Це означає, що їм доведеться стикатися з неприємними людьми, боротися зі страхами і апатією. З 15 лютого почнеться дуже сприятливий час, в який Водолії зможуть реалізувати свої мрії. Для максимально швидкої реалізації планів цим людям варто перестати приймати бажане за дійсне. Настає час змін, позитиву і здійснення бажань.

Риби

Перший тиждень буде сприятливим, потім настане час застою, який триватиме до 21 лютого. Кінець місяця буде дуже продуктивним і дуже сприятливим часом. Зірки і планети дадуть Рибам потужний позитивний імпульс, який допоможе також налагодити особисте життя — вирішити конфлікти і суперечки, досягти гармонії в родині, знайти другу половинку.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН