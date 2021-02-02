У виконанні бажань найбільше допомагає Візуалізація і складання списку.

Дзеркальні дати-одні з найсприятливіших днів для складання планів на майбутнє і формування бажань.

Експерти в області нумерології розповіли, як правильно загадувати бажання в цей день, щоб вони збувалися, пише dailyhoro.

Енергетика 02.02

Двійка-одне з найпотужніших чисел, енергетика якого спрямована на створення найкращих умов для кожної людини. У цей день нам особливо сильно допомагатиме наш внутрішній голос.

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Як виконати свої бажання

У виконанні бажань найбільше допомагає Візуалізація і складання списку.

Двійка значно підвищує внутрішньо чуття, тому довіртеся своїй інтуїції - вона не підведе.

Двійка дуже любить, коли кожен сам за себе, коли кожен відповідальний за своє щастя. Удача буде супроводжувати впевненим у собі і самодостатнім людям.

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Автор: УНІАН