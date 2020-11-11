Це день, в який можна і потрібно починати нові справи.

Дзеркальна дата 11.11 вважається однією з найсприятливіших за весь місяць через сили одиниці. Дуже важливо почати цей день з позитивного настрою і любові до себе і світу.

Про це пише slovofraza.

Читайте також Астрологи назвали знаки Зодіаку, які стануть головними щасливчиками тижня Для чого сприятливий цей день

Одиниця означає допомогу, підтримку і активність. Це день, в який можна і потрібно починати нові справи. Необхідно реалізовувати свої бажання, йти вперед, прагнучи до гармонії і до підкорення нових вершин.

Одиниця символізує собою початок, божественне втручання в справи. Потрібно займатися тими справами, які приносять добро вам і оточенню або, як мінімум, нікому не шкодять. Ангели-хранителі будуть прагнути брати активну участь в житті людей.

Слідуйте за внутрішнім голосом. Не потрібно слухати оточення. У цей день експерти настійно радять не звертати увагу на поради з боку друзів, колег і навіть найближчих людей. У кожного своя голова на плечах, а поради будуть тільки шкодити.

Як правильно загадати бажання 11.11

Загадувати бажання в цей день можна і потрібно, але дотримуючись простих правил: не бажати того, що може нашкодити оточенню — в цю добу будь-який негатив не зникає, а бумерангом повертається в життя; загадувати бажання в спокійному і умиротвореному стані, зваживши свої мрії і вибравши ту, яка дійсно може стати реальністю.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН