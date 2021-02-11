Сила і напористість дати 12.02.2021 дає багатосторонні, багатогранні зміни, удосконалення, побудови.

Дата 12.02.2021 привертає увагу багатьох, складається з повторюваних цифр, через це здається, що володіє особливою силою. Більш того, Китайський Новий рік почнеться саме з цієї дати. За традицією в Китаї Новий рік починається не 1 січня. Дата Китайського Нового Року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого металевого бика вступить у свої права 12 лютого 2021 року, а закінчиться - 1 лютого 2022 року. Бик-Домашня тварина, тому краще цей день провести в сімейному колі. Віддайте перевагу рослинній їжі, злаковим, молочним продуктам.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, жінки яких найстильнішіНумерологічно ця дата цікава тим, що включає в себе: 0, одиницю і двійку. Тут працює принцип аналогії. Наприклад, Сонце ми бачимо вдень, а місяць – вночі. Взаємозв'язок цих двох небесних тіл у взаємозв'язку з нашим земним життям проявляється як аналогія активного чоловічого начала-Ян, тобто сонце. І аналогія пасивного жіночого начала-інь, тобто місяць. Активність і пасивність розглядаються як аналогічні за кількістю енергії, але різні за проявом. Енергія активна - це кінетична енергія, тобто виявлена, в дії. А енергія пасивна - це потенційна енергія, тобто накопичена, в спокої, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Китайський символ-монада Інь і Янь - це закон єдності протилежностей. Не було б темряви, неможливо було б зрозуміти, що таке світло. Протилежності можуть існувати тільки разом. Один без одного вони втрачають свій початковий сенс. протилежності притягуються і доповнюють один одного.

Найпростішим інструментом з використанням чисел в звичайних вимірах застосовується лінійка, що представляє собою шкалу, на яку нанесені ділення. Кожен поділ-це один крок. Ділення починаються з нуля і йдуть в обидві сторони від точки відліку – і вправо, і вліво. За принципом аналогії рух вправо-це вперед, тобто активне чоловіче, прогресивне, конструктивне, в майбутнє. А рух в іншу сторону від нуля – це рух назад, тобто жіноче пасивне, повернення, повтор – в минуле. Отже, початок являє собою нуль-це ніщо, порожнеча і, все разом одночасно. У цьому стані існує сьогодення, але в кожному сьогоденні є відгомін минулого, а й зачатки майбутнього. Тобто це нейтральність, початок, точка відліку, чистий аркуш, відсутність протиріч, сьогодення. Нуль зустрічається в даті 12.02.2021 два рази, що вказує на наявність цих енергій і їх вплив на весь рік за китайським календарем.

Одиниця-це перший імпульс, точка розташована в колі, як в символі нуля-цілої системи єдиного цілого, що аналогічно символу чоловічої активної енергії – символу Сонця, творця. Це образ самої людини, яка народилася, прийшов в цей світ, щоб його дізнатися і стати його частиною. Ключове слово одиниці-самостійність, а це означає, що доведеться проявляти ініціативу, силу, активно діяти, щоб скористатися сприятливими можливостями року, можливо, щось почати з чистого аркуша. Зустрічається в 2 рази, що вказує на необхідність прояву цих якостей. Сонце, одиниця-це Дух, Воля.

Двійка - це сприйняття, тепер це вже дві точки, які якщо з'єднати, представляють відрізок. Іншими словами 2 - це активний прояв того, що знаходиться в потенційному стані, але саме не заявляє про себе, не впливає на навколишній світ. Це образ самої природи, а так само часу, як лінійності в нашому сприйнятті. Зустрічається в даті 12.02.2012-чотири рази. Ключові слова-інтуїція, прийняття, інстинкти, вбирання, відображення, відповідь. Місяць-це Душа, предки, наші корені, Батьківщина. Протягом року пасивна складова проявляється набагато більше, ніж активна – чотири двійки про це говорять.

Наявність нуля, одиниці і двійок вказує на те, що дата 12.02.2021 являє собою енергетичний згусток, складається з потужного і невпинного прояву енергії і сили – дата адже дзеркальна. Завдяки розкриттю саме потенційної енергії, яка являє собою двійки, можна багато чого зробити в цей день і протягом усього року. Якщо правильно скористатися потенціалом цього дня, то можна знайти друге дихання, неймовірну енергію, міць. Сила і напористість дати 12.02.2021, в результаті дає багатосторонні, багатогранні зміни, удосконалення, побудови. Орієнтуючись на свої внутрішній якості, застосовуючи і розвиваючи свої таланти і здібності, які представлені двійками, в результаті протягом року можна знайти високий рівень міцності і стабільності, усвідомлено керуючи своєю долею.

Зверніть увагу, що 1 і 2 в даті – це порядок двох начал, в такому стані прояви гармонійні і природні, але потрібні зусилля, щоб зберегти сталий баланс. Так само це і новий духовний рівень, можливості повного прояв свого потенціалу. Дата 12.02.2021 дозволяє проявити свою пасивну, внутрішню енергію нарівні з активною, зовнішньої.

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Автор: УНІАН