Екстрасенс Марія Тиха: Поки на мапі світу існує Росія, загроза повторення повномасштабної агресії є завжди

Екстрасенс, відьма-некромантка Марія Тиха в інтерв'ю УНІАН розповіла, що чекає на українців навесні, на яких напрямках фронту буде "найгарячіше", коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ та звільнити окуповані міста, та чи закінчиться війна у 2023 році.

Маріє, дайте, будь ласка, прогноз на цю весну. Що на нас чекає?

Карта "Маг" мені чітко показує, що є якийсь наказ, пов'язаний саме з військовим просуванням на територіях, де зараз найгостріша ситуація – Луганщина, Донеччина. Я бачу, що ми отримаємо якусь додаткову зброю у хорошому обсязі. На це вказують карти "Дев'ять пентаклів" та "Дев'ять кубків". Зрештою буде прийнято й рішення про контрнаступ.

У березні-квітні до нас приїде якась високопоставлена особа. А наприкінці весни та влітку ми дізнаватимемося якісь переможні новини, відбуватимуться позитивні події. Деякі окуповані території ЗСУ почнуть звільняти. Але при цьому будуть і обстріли.

Якою взагалі буде ситуація на фронті?

Найперше, я чітко відчуваю, що буде відкрито ще один фронт. Окупанти хочуть від Запорізької атомної електростанції просунутися до міста. У Луганській області можливі "котли", окупанти мають план спалити вщент цю область. Однак ми зараз перебуваємо в позиції спостерігача, розробляємо план контрнаступу. В результаті, ми відіб'ємо всі атаки.

У Донецькому напрямку росіяни теж просунулися, але це тимчасово. Тому що, знову-таки, карти показують наказ, який було ухвалено. Тобто ми зараз плануємо саме контрнаступ - з якого боку, куди і таке інше. Буде зміна стратегії й ми підемо з якоїсь іншої точки, тобто не з тієї, з якої планували спочатку.

Також я бачу, що у Бахмуті буде виведення військ. Думаю, вже у квітні. А поки що є небезпека застосування хімічної зброї. Можуть обстрілювати фосфорними бомбами, як Херсон. Єдине, що мене бентежить - те, що місто справді може бути знищено, там дуже багато руйнувань. З нього не залишилося практично нічого. І в мене дуже велике питання щодо мирного населення. Окупанти там можуть організувати тортури.

Також ситуація буде складною у Харкові. Бачу руйнування, проблеми зі світлом та водою. Триватимуть і обстріли. Можливий приліт по лікарні, поряд з якою знаходиться супермаркет.

Загалом про найбільш багатостраждальні міста можу сказати те, що на них випадає карта "Четвірка мечів з дияволом". Це свідчить про те, що буде багато смертей. Люди гинутимуть від тортур.

Які ще міста Росія продовжить обстрілювати?

Досі дуже сильно "фонить" Харків та Харківська область. Також у зоні ризику Краматорськ, Дніпро та Дніпропетровська область, Нікополь, Полтава, Херсон та Хмельницький. Саме в березні там можуть бути сильні обстріли. Небезпека нависла над Тернополем та Запоріжжям. У Києві також триватимуть ракетні атаки. У Сумській та Чернігівській областях буде загострення за участю ДРГ.

Чи може відбутися ще окупація якихось міст?

Окупація можлива. Треба дивитись у розрізі областей. Тобто може бути захоплення якихось маленьких селищ, маленьких містечок. Але я не бачу нічого "надприродного". Окупація не буде серйозною.

Досить довгий час нас лякають повторним наступом. Як вважаєте, чи наважиться Путін знову піти на Україну, так само як у лютому 2022-го?

Я впевнена, що на Запоріжжя вони ще підуть. Працюватимуть ДРГ у Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Мені снився сон, що й на Київ буде наступ. Такі спроби в окупантів будуть доти, доки ми остаточно не переможемо.

Є ще одне побоювання щодо того, що через декілька років Росія накопичить сили та знову може влаштувати повномасштабну війну.

Поки на мапі світу існує така країна, як Російська Федерація, загроза є завжди. Але якщо ця війна закінчиться й до влади прийдуть адекватні люди, війни не буде. А от якщо нічого не зміниться – буде. Орієнтовно, це може статися через п’ять років.

Зараз Україні дуже допомагають західні партнери. На що ми можемо розраховувати найближчим часом?

У березні-квітні ми отримаємо танки та далекобійні ракети. Також у нас налагоджується власне виробництво військової техніки. Західні партнери допомагають тим, що постачають нам необхідні деталі. Ба більше, отримавши ще додаткову допомогу від Заходу, вже в березні ми можемо піти у контрнаступ на Бахмутському напрямку, та й не тільки.

А чи закінчиться війна у поточному році?

Я зверталася безпосередньо до мертвих і запитувала, чи закінчиться війна у 2023 році. Мені сказали, що ні.

Чи буде ще "бавовна" у Криму?

У Криму буде "бавовна", причому це буде найближчим часом. Вважаю, що це станеться вже у березні. Ми вже отримали ракети, які можуть стріляти на далекі дистанції. Карти показують мені склади та заводи. Тому, думаю, що ударів буде завдано саме по них.

Доволі часто можна почути, що у російського диктатора Володимира Путіна проблеми зі здоров'ям, що йому залишилося жити недовго. Яка ваша думка стосовно цього?

Цього року я вже дивилася його здоров'я. Мені чітко випадало, що у 2023 році він буде на межі, порушуватиметься питання про якусь операцію. До того ж операцію якнайшвидшу, яку не можна буде відкладати. Він має проблеми з судинами, з гормональним чоловічим здоров'ям, з нирками, тому він помре від болячки. На мою думку, зараз він перебуває під крапельницями. Його намагаються відкачати, але нічого не виходить. Плюс до всього, він взагалі має проблеми з кістками. Можливо, остеохондроз. Щось дуже сильно прищемляє йому нерв, від цього й синьота на його обличчі та руках.

Можете розсекретити плани Кремля на найближчий час?

Я впевнена, що найближчим часом Путін оголосить в Росії мобілізацію. Він планує запровадити воєнний стан у Криму. Оскільки зараз він перебуває на лікуванні, йому вкрай важливо у березні отримати Донбас, але цього не буде. Тому своїм солдатам він може дати певне відтермінування. Весна буде дуже загостреною для нас.

Діана Могилєвич