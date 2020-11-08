9 листопада можуть виникнути невеликі помилки.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 9 листопада 2020 року.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

Вас чекають яскраві емоції і відмінний настрій. Буде краще, якщо ви вийдете на прогулянку.

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Телець

Вам варто гарненько виспатися. Так ви зможете з посмішкою і новими силами зустріти наступний тиждень.

Близнюки

Подивіться на життя через позитивну призму.

Рак

Займіться своїм здоров'ям. Приділіть час спорту і перейдіть на правильне харчування.

Лев

Якщо ви втомилися, то зірки рекомендують вам змінити навколишнє середовище.

Діва

Займіться своєю роботою і не лінуйтеся прислухатися до порад професіоналів.

Терези

Якщо ви будете дивитися на свої вчинки крізь призму чужого досвіду, то це ні до чого доброго не приведе.

Скорпіон

Завтра у вас може виникнути конфлікт з людиною, з якою були хороші відносини.

Стрілець

Зірки радять переосмислити ваше саме сприйняття. Ви досягли певного успіху і маєте право пишатися собою.

Козеріг

Вам варто уникати палких дискусій. Ваші риторичні здібності тимчасово не будуть приносити бажаного результату.

Водолій

У вас накопичилося багато енергії. Використовуйте її для творчості або активного відпочинку.

Риби

Завтра ви зможете вирішити багато питань.

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Автор: УНІАН