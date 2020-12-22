Скорпіони стануть набагато чарівнішими, тому люди почнуть їм більше довіряти.

Відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, на яких завалиться казкове везіння на цьому тижні.

Про це пише slovofraza.

Скорпіон

Великим успіхом відзначаться ділові переговори, пошуки роботи. В цілому Скорпіони стануть набагато чарівніше, тому люди почнуть їм більше довіряти. Це можна використовуватися в своїх цілях в любові і в справах, на роботі. Велика ймовірність знайти любов в соціальних мережах. Тиждень буде дуже сприятливим і яскравим.

Козерогів чекають великі успіхи. Представникам даного Знака варто проявляти більше напористості. Нічні світила на їхньому боці, тому їм буде постійно посміхатися удача. Важливо лише вірить у свій успіх і не відкладати нічого на потім.

Риби

У Риби основною сферою життя стане любов. Найпозитивнішими днями для любовних пригод стануть четвер, п'ятниця і Субота. Велика удача чекає тих, хто вже знаходиться у відносинах. Трохи романтики не завадить. У роботі і бізнесі настає сприятливий час для початку нових справ. Для початку необхідно закінчитися все найважливіше. Поспішати не можна, тому що в поспіху можна допустити багато помилок.

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Автор: УНІАН