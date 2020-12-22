Відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, на яких завалиться казкове везіння на цьому тижні.
Про це пише slovofraza.
Скорпіон
Великим успіхом відзначаться ділові переговори, пошуки роботи. В цілому Скорпіони стануть набагато чарівніше, тому люди почнуть їм більше довіряти. Це можна використовуватися в своїх цілях в любові і в справах, на роботі. Велика ймовірність знайти любов в соціальних мережах. Тиждень буде дуже сприятливим і яскравим.
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Козерогів чекають великі успіхи. Представникам даного Знака варто проявляти більше напористості. Нічні світила на їхньому боці, тому їм буде постійно посміхатися удача. Важливо лише вірить у свій успіх і не відкладати нічого на потім.
Риби
У Риби основною сферою життя стане любов. Найпозитивнішими днями для любовних пригод стануть четвер, п'ятниця і Субота. Велика удача чекає тих, хто вже знаходиться у відносинах. Трохи романтики не завадить. У роботі і бізнесі настає сприятливий час для початку нових справ. Для початку необхідно закінчитися все найважливіше. Поспішати не можна, тому що в поспіху можна допустити багато помилок.
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