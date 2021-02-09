Овен завтра має всі шанси закріпити свої позиції і завоювати повагу у оточуючих.

Завтра зірки радять прагнути стрибнути вище своєї голови і не боятися амбітних цілей.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овен завтра має всі шанси закріпити свої позиції і завоювати повагу у оточення. Не соромтеся проявляти ініціативу.

Тельця може очікувати непроста розмова з людьми, від яких він залежить. Постарайтеся приборкати свій характер і проявити повагу, адже від цього залежить ваше майбутнє.

Близнюки

Близнюки завтра опиняться в центрі уваги: всі будуть просити їх поради. Що ж, спробуйте себе в ролі експерта, але тільки в тому, в чому ви дійсно розбираєтеся.

Рак

Все, що завтра потрібно Раку для ривка вперед, у нього вже є. Проявіть свої найкращі якості - і вас чекає успіх.

Лев

Зірки гороскопу радять завтра Льву уважно ставитися до всіх дрібниць. Справи, які ви почнете сьогодні, надалі принесуть серйозні результати.

Діва

На Діву завтра обрушиться справедлива критика. Так, вам може бути прикро, але постарайтеся прислухатися до думки оточення - в ньому буде частка істини.

Терези

Ваги завтра будуть сповнені цінних ідей і мудрих думок, якими вони зовсім не проти поділитися з оточенням. Пам'ятайте однак, що непрошених порад ніхто не любить.

Скорпіон

Завтра перед Скорпіоном стоятиме непросте завдання: йому доведеться весь день зображувати кипучу діяльність перед оточенням. Навколишні будуть схильні бачити в Скорпіоні хороший об'єкт для доручень, і якщо Скорпіон не відгородиться від них купою власних справ, йому просто не дадуть спокійно присісти.

Стрілець

У Стрільці завтра прокинеться маніпулятор. Ви будете намагатися всілякими способами отримати від людей те, що вам потрібно, і можете в цьому досягти успіху.

Козеріг

Козеріг завтра буде самозакохано перетягувати ковдру на себе, мало піклуючись про почуття тих, хто поруч. Пам'ятайте, що так ви ризикуєте залишитися без друзів.

Водолій

Водолію завтра варто бути гнучкіше у вирішенні будь-яких питань. Не варто зациклюватися на одному варіанті дій.

Риби

Завтра на Риб чекає спокійний і розмірений день. Не метушіться і не поспішайте. Приділіть якомога більше часу собі.

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Автор: УНІАН