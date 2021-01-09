Завтра Ракам не слід з'ясовувати стосунки з тими, хто їм дорогий. А Терезам астрологи радять присвятити день залагодженню дрібних робочих і побутових справ, які були відкладені в довгу скриню.

Завтра Тельці повинні бути готові до виникнення форс мажорних ситуацій, які вимагатимуть прийняття оперативних рішень. А ось Скорпіонам не варто брати на себе занадто багато, інакше вони ризикують видихнутися вже до середини дня.

Про це пише slovofraza.

Овен

У цей день ви зможете проявити свої здібності. Прийнявши рішення, не піддавайте його сумніву – перший варіант виявиться вірним. У фінансових питаннях проявіть стриманість: витрати повинні бути виправданими. Не спілкуйтеся з незнайомими людьми, можлива агресія з їхнього боку.

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Тельці

Будьте готові до виникнення форс мажорних ситуацій, які вимагатимуть прийняття оперативних рішень. У зону ризику потрапляють поїздки на автомобілі. В дорозі можуть статися непередбачені події, поломки транспорту і затримки.

Близнюки

Ви багато встигнете зробити, якщо не будете ставити перед собою надто складних завдань. Наприкінці дня зірки радять активніше розширювати коло знайомств, не відмовлятися від запрошень, відвідувати дружні вечірки. Там ви можете познайомитися з цікавими людьми.

Рак

До нових можливостей заробити поставтеся з обережністю - є небезпека втрат. З'ясовувати стосунки з тими, хто вам дорий, не слід. Гарний час для дружнього спілкування. Зміцняться союзи, в яких у подружжя велика різниця у віці.

Лев

Можливе отримання важливої інформації. Плани, складені в цей день, буде легко здійснити надалі. Увечері намагайтеся уникати ризикованих ситуацій, укладення угод. Можливе багатообіцяюче знайомство.

Діва

У цей період не виключені сварки і дрібні побутові негаразди. Намагайтеся менше обговорювати свої справи з малознайомими людьми. Проте на роботі можливе підвищення або збільшення зарплати. Гарний час для занять домашніми справами, благоустрою свого житла.

Терези

Присвятіть цей день залагодженню дрібних робочих і побутових справ, які були відкладені в довгу скриню. Якщо ж зібралися у відпустку, зараз гарний час для далеких поїздок. Вдалий період для нових знайомств. А ось починати ремонт поки не варто. Можлива велика розмова з партнером по шлюбу, після якого відносини зміцняться.

Скорпіон

Не варто брати на себе занадто багато, інакше ризикуєте видихнутися вже до середини дня. Можливо, доведеться задіяти старі зв'язки. У деяких моментах вам складно буде знайти спільну мову з людьми. Варто пошукати компроміс. В дорозі не виключені затримки і перешкоди.

Стрілець

Багатьом Стрільцям доведеться взяти на себе частину чужих справ. Можна допомогти, проте не слід дозволяти сідати собі на шию. Увечері комусь із родичів може захотітися з'ясувати стосунки. Не піддавайтеся на провокації. Цей день вдалий для любовних відносин і романтичних знайомств.

Козоріг

Зірки радять більше уваги приділяти підтримці наявних і налагодженню нових партнерських зв'язків. На перший план може вийти турбота про грошові справи і службову репутацію. Тим, хто знаходиться в пошуку підробітку, слід розвинути ділову активність в мережі.

Водолій

Ha всі справи зараз доведеться витрачати енергії і часу набагато більше, ніж ви розраховуєте. Гарний час для того, щоб працювати в колективі однодумців. Відносини з близькими, колегами, коханими або дітьми будуть складатися гармонійно. Зірки рекомендують подумати про зміну іміджу, що сприятливо вплине і на службові відносини, і на особисте життя.

Риби

В даний день грамотно розподіляйте навантаження, інакше до вечора відбудеться такий занепад сил, що вам доведеться забути про свої плани. Зараз ваших порад і участі потребуватимуть друзі або родичі. Якщо задумали велику покупку, зробіть її.

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Автор: УНІАН