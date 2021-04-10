Зірки попереджають Овнів про ймовірні невдачі в сфері професійної діяльності.

Гороскоп на завтра, 11 квітня, радить Близнюкам приготуватися до серйозних проблем з друзями або близькими людьми.

Про це пише slovofraza.

Овен

Зірки попереджають Овнів про ймовірні невдачі у сфері професійної діяльності. Можливі помилки, прорахунки, підступи недоброзичливців. Спробуйте у ввічливій формі усунути від себе людей, які проявляють до ваших справ підвищений інтерес.

Телець

Ймовірно, завтра від вас буде потрібно ухвалення важливих рішень. Попри перешкоди та труднощі, ви зумієте подолати всі пастки. Сни справедливі, чекайте виконання.

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Близнюки

Завтра вам небажано починати нові справи – швидше за все вони будуть приречені на провал. Будьте готові до серйозних проблем з друзями або близькими людьми. Уникайте любовних пригод: романтичність в прояві почуттів може перетворити вас в мішень для насмішок.

Рак

Зустріч з друзями може стати причиною непорозумінь або взаємного невдоволення. Ваш успіх буде прямо залежати від уміння проявляти гнучкість в спілкуванні, здатності зіграти будь-яку роль, кардинально міняти тактику поведінки в залежності від ситуації.

Лев

Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового роду діяльності, відновлення і зміцнення старих зв'язків або надання допомоги близьким.

Діва

Постарайтеся не розгортати ніяких грандіозних проектів, не довіряйте обіцянкам і запевненням. Завтра ваші обережність і передбачливість виявляться як не можна до речі.

Терези

День обіцяє значно змінити ваше життя. Приготуйтеся до змін. Будьте пильні та не приймайте нічиїх порад, бо таємний недоброзичливець як і раніше намагається вам нашкодити. Обачно ставтеся до будь-яких колективних дій.

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Скорпіон

Швидкість реакції, здатність знаходити правильні рішення у майже безвихідних ситуаціях, інтуїція – все це допоможе створити передумови для поліпшення вашого фінансового становища.

Стрілець

Робота зажадає великих зусиль, нестандартного погляду на звичні обов'язки, неординарних рішень виникаючих проблем. Рекомендується провести кінець цього дня на дачі або в лісі. Перед сном корисні обмивання або холодні ванни.

Козеріг

Сімейні проблеми або побутові клопоти завтра спричинять додаткові витрати. В особистому житті жінок передбачається приємна подія. Не виключено, що вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми, проте не вірте обіцянкам, стримуйте свої емоції.

Водолій

Ваші чарівність і завзятість завтра допоможуть досягти високих результатів, проте не слід форсувати події – ваш успіх залежить від повільного поступального руху до мети.

Риби

Завтра ви можете отримати приємну звістку або привабливу пропозицію про участь у спільному проекті. Не поспішайте дати згоду: справа зажадає максимуму часу і сил.

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Автор: Іван Бойко