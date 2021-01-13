Гороскоп на четвер, 14 січня 2021 року, радить Тельцям не ризикувати з фінансами. На Раків чекає приємний і позитивний день.
Про це пише slovofraza.
Овен
Завтра можна продовжувати роботу над розпочатими проектами і закінчувати розпочаті справи. Працюйте в контакті з партнерами або дотримуйтесь їхніх порад. Тоді буде набагато простіше реалізувати свої наміри. У розмовах з рідними уникайте гострих тем.
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Серйозні справи завтра відкладіть. Обережність слід проявити при спілкуванні з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру. Фінансами в цей день ризикувати не варто.
Близнюки
У цей день можна будувати плани на майбутнє. Але слід все обмірковувати і перевіряти доступну інформацію. Зараз не беріть кредитів і не давайте грошей в борг.
Рак
Завтра Раки перебуватимуть у піднесеному настрої. Ви будете сповнені добрих намірів. Можливо, багато часу віднімуть побутові питання, але це будуть приємні клопоти. Більше часу проводите з людьми, які вам приємні.
Лев
День сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого і серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності принесуть матеріальну вигоду.
Діва
Постарайтеся об'єктивно поставитися до себе і своїх можливостей. Ви можете переоцінити свої сили і взяти на себе занадто багато відповідальності і справ, а це погано позначиться на здоров'ї. У фінансових питаннях варто дотримуватися обережності.
Терези
Ви зможете досягти успіху в справах, пов'язаних зі спілкуванням, контактами і домовленостями. Постарайтеся віддати борги, якщо вони у вас є.
Скорпіон
При втіленні своїх планів та ідей у вас вистачить сил, витримки, кмітливості і навіть везіння. А близька людина підтримає вас у всіх починаннях.
Стрілець
У цей день краще не братися за вирішення серйозних завдань, постарайтеся обмежитися звичайними справами. Перенесіть на інший час зустрічі, угоди, поїздки та консультації.
Козоріг
Козерогам варто змінити графік навантажень, а також відкоригувати раціон. Це допоможе бути більш працездатними і енергійними.
Водолій
Водоліям завтра варто подбати про усунення недоліків в роботі. Керівник може здійснити позапланову перевірку. Увечері розслабтеся за допомогою масажу.
Риби
У першій половині дня може виникнути серйозний конфлікт з конкурентами. Відстоюйте свої позиції будь-якими способами. У другій половині дня Рибам доведеться виконати доручення керівника.
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