Гороскоп радить Близнюкам завтра не відкладати справи в далеку скриню, а Тельцям - почати здійснювати план збільшення доходів.

У неділю, 21 лютого, важливо направити свою енергію в корисне русло, не розтративши її через дрібниці. Це вдалий час для ведення грошових справ, але треба уникати крайнощів. Взагалі, головний рецепт завтрашнього дня - знати міру.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра ви будете перебувати у вирі подій! У неділю буде важко залишатися на одному місці - ситуація може вимагати вашої присутності відразу в декількох місцях. Втім, ви й самі будете не проти такої кипучої діяльності.

Телець

Завтра - чудовий день для управління фінансами та примноження капіталу. Якщо у вас є план, як збільшити свої доходи, - саме час почати його здійснювати. Завтра будь-який крок в потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємною вагою в гаманці.

Близнюки

Завтра видасться чудовий день для того, щоб розібратися з будь-якими справами, не відкладаючи їх в далеку скриню. Проекти, розпочаті завтра, фактично приречені на успіх.

Рак

Завтра вас може очікувати дуже приємний і корисний сюрприз, причому абсолютно несподіваний, буквально на порожньому місці. Так що готуйтеся про всяк випадок до будь-яких подарунків долі. І, щоб не пропустити їх, уважніше оглядайтеся.

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Лев

Завтра вам буде важко втриматися, щоб не пустити гроші на вітер. Ситуація раз у раз буде під'юджувати вас на безглузді покупки. Щоб не спокушати долю, зірки радять обходити яскраві вітрини стороною і не включати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.

Діва

У неділю справа, якій ви присвятили багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Але не розслабляйтеся. Успіх мобілізує вас і змусить діяти активніше.

Терези

Завтра ви перевершите себе в умінні не тільки заводити знайомства, але і зводити їх нанівець. Ви будете схильні до нестриманості та ризикуєте зіпсувати відносини навіть з кращим другом. Стримуйте себе, щоб цього не сталося.

Скорпіон

Зірки радять завтра не піддаватися спокусі з'ясовувати стосунки - ні до чого хорошого це не призведе. Краще задумайтеся про те, що друзі ваших друзів – не обов'язково ваші суперники. Вони можуть стати й вашими друзями теж.

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Стрілець

Не виключено, що завтра вам захочеться з ким-небудь позмагатися. Здоровий азарт здатен розпалити все що завгодно. Не противтеся цьому імпульсу - завтра він здатний внести родзинку й елемент гри у ваше життя. Головне, щоб все було в міру, і змагання не перетворилося на доказ своєї переваги.

Козеріг

Завтра ви будете відрізнятися активністю і рішучістю, а ще – успішністю в справах. Ви точно будете знати, що робити і як. Але оточуючим навряд чи сподобається думка запрягтися в вашу упряжку, тому протягом дня слід приготуватися до їхнього спротиву.

Водолій

Неділя подарує вам енергію і впевненість у собі. Ситуація змусить постійно перебувати в центрі уваги. Ви зумієте не тільки впоратися зі своїми обов'язками, а й показати себе при цьому у вигідному світлі. Правда, така нескромна поведінка може спровокувати відверту заздрість оточуючих.

Риби

У неділю ваші дії будуть спрямовані на користь своїй родині, близьким людям або рідному дому. Зірки обіцяють успіх при виборі подарунків коханим. Головне для вас завтра - не порівнювати свій побут з чиїм-небудь ще, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

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Автор: УНІАН