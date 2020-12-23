Гороскоп радить Тельцям подбати про своє здоров'я. Левам варто зайнятися самовдосконаленням.

Гороскоп на четвер, 24 грудня 2020 року, радить Тельцям подбати про своє здоров'я. Левам варто зайнятися самовдосконаленням.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам важливо зберегти в цей день душевну рівновагу. Не варто переживати з будь-якого приводу. Якщо ви відчуваєте втому, то не варто багато часу проводити за кермом.

Тельцям варто подбати про здоров'я. Почніть правильно харчуватися і позбудьтеся від зайвих навантажень.

Близнюки

У Близнюків можуть бути різні перепади настрою, але не варто цього боятися. Загалом вас чекає хороший день. Особливо гармонійним він буде, якщо ви проведете його в колі сім'ї.

Рак

День для Раків буде сповнений бадьорої енергії і сили, спрямованої в позитивне русло. Четвер бажано присвятити благодійності та відпочинку.

Лев

Левам варто завтра прочитати книгу або зайнятися самовдосконаленням. Приділіть час релаксу і добре продумайте всі свої майбутні кроки.

Діва

Дівам астрологи радять зайнятися тими справами, які треба обов'язково виконати до кінця тижня. По можливості, складіть собі чіткий план справ, які ви плануєте виконати найближчим часом.

Терези

Терезам рекомендується зайнятися спортом. Навколо вас буде витати енергія, яку обов'язково потрібно залучити. Увечері вас чекає сюрприз від другої половинки.

Скорпіон

Не піддавайтеся завтра спокусам. Доля дасть вам шанс наблизитися до своєї мети, але все залежить тільки від вас.

Стрілець

День для Стрільців буде важким фізично і емоційно. Не поспішайте відпочивати, адже до кінця дня вас чекає важлива справа.

Козеріг

Після роботи Козероги можуть добре відпочити. Ви активно працювали весь день і заслужили релакс.

Водолій

Постарайтеся цілий день провести максимально продуктивно. Ви за крок від великого провалу, а це може негативно позначитися на вашій кар'єрі.

Риби

Рибам варто подумати над своєю поведінкою. Ваші слова, які ви говорите в пориві гніву – ображають близьких Вам людей.

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Автор: УНІАН