Левам астрологи рекомендують не нарікати на долю.

Гороскоп на неділю, 24 січня, прогнозує Ракам конфліктний день, а Дівам – сприятливий для контактів.

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Овен

Сприятлива емоційна обстановка в сім'ї створить стартовий майданчик для успішного ведення справ. Через постійне коливання між бажаним і можливим не виключено деяке перевищення витрат над доходами.

Телець

Тельцям радять приділити увагу сім'ї. Терпіння і такт допоможуть створити обстановку довіри, затишку і душевної теплоти. Необхідно ретельно стежити не тільки за своїм здоров'ям, але і за здоров'ям близьких.

Близнюки

День несе двоїсту характеристику. Астрологи рекомендують бути обережними, не приймати ніяких важливих рішень у фінансових питаннях, оскільки фінансове становище знаходиться в нестійкому стані: прибуток також ймовірна, як і втрати.

Рак

На Раків чекають конфлікти, але не слід сильно в них заглиблюватися: це завжди загрожує небажаними наслідками. Не виключено, що доведеться відновити дружбу з тими, з ким відносини чомусь не ладилися раніше.

Лев

Відповідальність за матеріальне благополуччя зажадає від левів значної напруги сил. Астрологи рекомендують не нарікати на долю.

Діва

День сприятливий для контактів. Ймовірно, Дівам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які вам допоможуть надалі. Не виключено, що у Дів з'явиться впливовий покровитель. Можливе отримання привабливої пропозиції.

Терези

Терезам не уникнути необґрунтованого оптимізму. Вони стануть хапатися за багато справ, тому що будуть занадто впевнені у своїх силах і можливостях. Однак успіх справи виявиться тісно пов'язаним з помітно зростаючими матеріальними запитами.

Скорпіон

Сприятливий день для представників творчих професій. Можливо, Скорпіонам вдасться створити щось видатне, самореалізуватися. Цей день сприяє відкриттям і винаходам. Відносини з оточуючими будуть хорошими та теплими.

Стрілець

В першу половину дня підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися у сфері професійної діяльності. Цей час сприятливий для укладення шлюбу, для великих придбань, подорожей і відпочинку. Однак е приймайте ніяких важливих рішень у фінансових питаннях, оскільки вплив Меркурія на ваше життя нестійкий: прибуток так само ймовірна, як і втрати.

Козеріг

Сприятливе розташування зірок забезпечить успіх у будь-яких справах. Жінки-Козероги здатні закрутити голову кому завгодно, проте підвищена вимогливість і примхливість можуть з'явитися перешкодою на продовженні відносин з партнером. Чоловікам-Козерогам не слід забувати про повноцінний відпочинок, який піде їм на користь.

Водолій

Напружений день. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Ймовірні сварки або домашні клопоти. Рекомендується, зберігати витримку і холоднокровність. Не реагувати на те, що відбувається.

Риби

День вкрай небезпечний. Астрологи радять бути зібраним і організованим. Виключити суєту, порожні розмови, утриматися від важкої фізичної праці. Перевитрата енергії вкрай небезпечний, оскільки знижується загальний рівень життєвих сил.

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Автор: УНІАН