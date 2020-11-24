Гороскоп прогнозує спад енергії у Тельців. Близнюкам також радять відпочити.

Гороскоп на середу, 25 листопада 2020 року, прогнозує спад енергії у Тельців. Близнюкам також радять відпочити.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам рекомендується бути більш сміливими і впевненими в собі і своїх ідеях. Якщо зараз нічого не змінити, Ви незабаром пошкодуєте, що слідували чужим вказівкам.

Завтра можливий спад енергії, що призведе до ускладнень при виконанні навіть найпростіших обов'язків. Це невдалий час для прийняття ключових рішень.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам відкласти всі справи і гарненько відпочити. Робота нікуди не втече.

Рак

На Раків чекають зміни в кар'єрі. Вам радять зменшити банальні розваги і зосередитися на роботі. Почніть з завдань, які можуть викликати у вас найбільше проблем.

Лев

Львів останнім часом долає сильна втома. У такому стані вкрай складно організувати думки і виконувати обов'язки. Подумайте про те, щоб взяти вихідні.

Діва

На Дів завтра чекає розгубленість, ревнощі і нестабільність у відносинах. Запитайте себе, що є джерелом вашої тривоги.

Терези

Будьте розважливими, розсудливими і обережними. У цю добу ви можете пережити моменти страху і небезпеки.

Скорпіон

Це буде день, в який ви повинні піти власним шляхом. Настав час роздумів і вирішення дилем. Ви, ймовірно, витратите багато часу на роздуми над можливими варіантами розвитку подій. Не дозволяйте нікому зупиняти вас.

Стрілець

Добу обіцяє серйозні зміни в житті і абсолютно нові ситуації. Робіть вдумливі судження про своє життя і приймайте усвідомлені рішення. Відмовтеся від того, в чому ви сумніваєтеся.

Козеріг

Не відкладайте важливі справи на потім, тому що вони будуть накопичуватися і обтяжать вас в найменш слушний момент. Якщо ви втратили віру у власні сили-знайте, що Завтра вдалий день міняти ситуацію.

Водолій

Замість того щоб тікати від проблем, постарайтеся вирішити їх. Запорукою розв'язання проблем буде чесна розмова. Чим раніше ви мобілізуєтеся, тим ефективніше ви будете справлятися з покладеними на вас обов'язками.

Риби

Рибам варто бути обережними: в з життя можуть з'явитися шахраї. Не нехтуйте можливістю відверто поділитися проблемою з надійними людьми.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН