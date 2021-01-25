Гороскоп передбачає сприятливий день для Левів. Дівам важливих справ краще не починати.

Гороскоп на вівторок, 26 січня 2021 року, передбачає сприятливий день для Левів. Дівам важливих справ краще не починати.

Про це пише slovofraza.

Овен

На роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не брати на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

На роботі і вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів.

Близнюки

Завтра хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на пристрій свого життя.

Рак

У відносинах з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим в доречних ситуаціях.

Лев

Завтра на Львів чекає сприятливий день. Однак варто бути уважними і прислухатися до себе. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений в навчання.

Діва

Завтра для Дів день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі. Важливих справ починати не варто.

Терези

Для Терезів цей день хороший, щоб закласти початок важливих змін в житті. Час сприятливий для прощання з шкідливими звичками. Навіть невеликі зміни, розпочаті сьогодні, покажуть хороший результат.

Скорпіон

Зараз у вас дуже комунікативний період. Використовуйте його для налагодження нових знайомств і встановлення дружніх зв'язків.

Стрілець

У цей день будуть добре йти амурні справи. Увечері Стрільцям можна відправитися на прогулянку, особливо тим, у кого немає пари.

Козеріг

Перед тим, як починати що-небудь завтра – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими і уникнути краху, а при необхідності зумієте швидко підлаштуватися під зміни.

Водолій

Цей день варто присвятити наведенню порядку на робочому місці. Розберіться з документацією, складіть список справ, про які забули і які потрібно виконати на тижні. За нову справу братися не бажано.

Риби

Рибам завтра краще менше говорити, а більше робити. Намагайтеся уникати пліток. Корисно зайнятися розв'язання важливих проблем.

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Автор: УНІАН