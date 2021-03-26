Якщо у вас у відносинах з кимось намітилися проблеми-краще взяти паузу і не починати "розбірки".

Завтра положення зірок буде викликати у людей підвищену тягу до справедливості. Якщо у вас у стосунках з кимось намітилися проблеми-краще взяти паузу і не починати "розбірки".

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овну завжди складно рахуватися з чужою думкою, але завтра це буде даватися йому з ще більшими труднощами. День обіцяє конфлікти, тому краще проведіть його вдома, як можна менше спілкуючись з людьми.

Завтра Телець ризикує вплутатися в конфлікт, який вкрай негативно позначиться на його становищі в суспільстві. Уникайте з'ясування стосунків.

Близнюки

Завтра достатньо одного незручного зауваження, щоб з очей Близнюків почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження будуть стосуватися способу життя і звичок.

Рак

Завтра в голову Рака може прийти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї будуть народжуватися на льоту, але при цьому відрізнятися дивовижною чіткістю.

Лев

Завтра на першому місці у Лева стоятимуть питання фінансової незалежності. Вам необхідно знайти нові джерела доходу.

Діва

Діві завтра щосили треба намагатися тримати свою думку при собі, інакше конфлікти будуть виникати один за іншим.

Терези

Завтра Терези будуть відчувати, що не в силах вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх в потрібну сторону. Краще налаштуватися на це заздалегідь, тому що інакше весь день ви проведете в роздратуванні.

Скорпіон

Завтра Скорпіона навіть більше, ніж завжди, буде хвилювати питання справедливого ставлення оточуючих до нього. Задайте собі питання, Чи не занадто високу ціну Ви за цю справедливість заплатите?

Стрілець

Завтра всі думки і плани Стрільця будуть відрізнятися дивовижною ясністю і чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день вирішенню будь-яких конкретних питань і проблем.

Козоріг

Завтра Козеріг буде чітко знати, чого він хоче, вважаючи за краще при цьому найпростіші і природні шляхи.

Водолій

Завтра Водолій буде абсолютно не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи і плани. Будь-яке заперечення або спроба натиснути на нього викличе в душі Водолія найсильніший сніп іскор.

Риби

Завтра Риби відчують тягу до однозначності і визначеності. Будь-яка двозначність або неконкретність буде викликати у них активне неприйняття.

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Автор: УНІАН