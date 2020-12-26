Гороскоп радить Овнам все добре обміркувати і зважити, а у Водоліїв завтра не найвдаліший час для з'ясування відносин з коханою людиною.

Гороскоп на неділю, 27 грудня 2020 року, радить Ракам не ставити надто складних цілей і вибирати легкі завдання, а Тельцям – поменше бувати в місцях великого скупчення народу.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра ви можете отримати цікаву ділову пропозицію. Але не поспішайте радіти. Спочатку все добре обміркуйте і зважте за і проти. Більше часу та уваги приділяйте близьким людям. Інакше можуть виникнути конфлікти й образи.

Телець

Якщо у вас завтра виникнуть претензії до співробітників або керівництва, не поспішайте говорити про це вголос – зараз ваші слова не матимуть належної дії. У найближчий день постарайтеся поменше бувати в місцях великого скупчення народу, бо ви можете притягувати до себе негативні ситуації або сумнівного роду особистостей.

Близнюки

У неділю має бути багато роботи. Завтра буде вдалий час для розширення раніше розпочатої діяльності. Проясняться додаткові обставини, і вони можуть виявитися несподіваними. Вас чекають приємні зустрічі зі старими друзями або просто хорошими знайомими. Можуть зав'язатися нові романтичні відносини.

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Рак

Завтра ви багато встигнете зробити й досягнете того, що раніше було не під силу, якщо не будете ставити надто складних цілей і вибирати легші завдання. Для нових романтичних захоплень час підходяще. Якщо є бажання змінити своє особисте життя в кращу сторону, то шанс буде надано. Не відмовляйте собі в маленьких задоволеннях.

Лев

Будь-які питання намагайтеся завтра вирішити мирним шляхом. Ви можете переконати у своїй правоті будь-кого, якщо добре підготуєтеся до розмови й відчуєте, що за співрозмовник перед вами знаходиться. Нові знайомства на даному етапі подарують масу позитивних емоцій.

Діва

Справи, які не будуть приносити задоволення, завтра краще відкласти на деякий час. Інформацію, що надійшла обов'язково перевіряйте, причому самостійно. Не засмучуйтеся, якщо помітите, що позиція родичів, колег, керівництва або коханої людини буде відрізнятися від вашої власної.

Терези

У неділю ви будете наділені достатньою силою, і головним завданням буде вирішити, куди її направити. Можливо, накопичилися домашні справи, до яких довгий час не доходили руки. Настав сприятливий момент з ними розправитися. У відносинах з коханою людиною візьміть на себе організацію спільного дозвілля.

Скорпіон

Завтра може виникнути бажання що-небудь змінити в житті. Не варто обмежувати себе в спонтанних проявах. Зустрічі, наради, листування і поїздки можуть відкрити нові перспективи та просто зробити приємність. Фізична робота або заняття спортом допоможуть відновити душевний спокій і підвищити життєвий тонус.

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Стрілець

Завтра настане гарний час, щоб задуматися про перспективи своєї справи, порадитися з тими, хто пов'язаний з вами спільними інтересами. Зараз ви можете неабияк розтратити свої енергетичні запаси, тому знаходите можливості відновлювати сили.

Козеріг

Навіть ті ідеї й думки, які, на перший погляд, можуть здатися нереальними, завтра знайдуть фундамент. Однак вам слід бути більш уважними за кермом, і якщо внутрішній голос противиться дорозі, то краще залишитися вдома.

Водолій

Завтра не найвдаліший час для з'ясування відносин з коханою людиною. Ви можете реагувати на складні обставини більш емоційно, ніж зазвичай, і здатні в розпал конфлікту наговорити багато зайвого. Для нових знайомств даний день - невідповідний.

Риби

Завтра ви будете володіти великим запасом сил і енергії, тому, якщо у вас накопичилися важливі справи, то краще приступайте до їх реалізації – все повинно вийти. Також зараз сприятливий період для нових знайомств і для всього, що пов'язано з любов'ю.

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Автор: УНІАН