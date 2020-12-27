Завтра день буде дуже насиченим.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 28 грудня 2020 року.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Вам варто контролювати свої емоції, адже зайва нервозність може негативно позначитися на роботі і особистих відносинах.

Телець

Постарайтеся здивувати свою другу половинку романтичним сюрпризом.

Близнюки

У понеділок вам краще відпочити і не хапатися за кілька справ одночасно.

Рак

Всі найважливіші справи вирішите з самого ранку, тому що потім на вас чекає сюрприз.

Лев

Ви можете закохатися, але щасливого кінця цієї love-сторі не чекайте.

Діва

Астрологи обіцяють Дівам насичений подіями день.

Терези

Завтра вам варто приділити увагу вирішенню сімейних проблем.

Скорпіон

Виконайте нарешті всі обіцянки, які давали.

Стрілець

Вам варто завтра виспатися і присвятити день релаксу. Але не кличте до себе гостей.

Козоріг

Відправляйтеся за місто з родичами. Ви отримаєте масу позитивних емоцій.

Водолій

У першій половині дня можуть виникнути сімейні розбіжності. Зірки не рекомендують посилювати ситуацію і продовжувати суперечку.

Риби

Риб завтра чекає зустріч з приємною особистістю.

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Автор: Діана Могилєвич