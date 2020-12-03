Гороскоп прогнозує для Раків сприятливий період для будь-яких починань. Тельці завтра можуть очікувати на грошовий сюрприз.

Гороскоп на п'ятницю, 4 грудня 2020 року, прогнозує для Раків сприятливий період для будь-яких починань. Тельці завтра можуть очікувати на грошовий сюрприз.

Про це пише slovofraza.

Овен

Візьміть під контроль свої емоції. Ваша поведінка починає насторожувати оточуючих. Зірки радять звернути увагу на свої сновидіння. Підсвідомість вже давно хоче до вас щось донести.

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Тельці завтра мають всі шанси отримати премію або виграти гроші в лотереї. На вас чекає успіх у фінансовій сфері.

Близнюки

Завтра в житті Близнюків відпочинку буде мало. Налаштуйте себе на робочий лад. У такому ритмі доведеться працювати весь день.

Рак

П'ятниця для Раків буде сприятливою для нових починань і проектів, проте не поспішайте ділитися ідеями з керівництвом і колегами. Спочатку закладіть міцний фундамент.

Лев

Леви завтра можуть насолоджуватися усіма умовами для прояву своїх творчих здібностей. При цьому постарайтеся не виснажувати себе фізичними і моральними навантаженнями.

Діва

Дивіться завтра на життя більш реально і прагматично. Закрийте всі незавершені справи, які тягнуться від початку тижня.

Терези

Терезам доведеться завтра проявити терпіння і наполегливість у спілкуванні з колегами. Довіряйте своїй інтуїції і намагайтеся уникнути помилок, яких так хочуть ваші конкуренти.

Скорпіон

Завтра у Скорпіонів з'явиться можливість істотно вплинути на своє життя і змінити її на краще. Якими методами це необхідно здійснювати-відомо тільки вам. Не забувайте прислухатися до внутрішнього голосу.

Стрілець

Не ризикуйте завтра і тримайтеся подалі від граней дозволеного. Є високий ризик неабияк зіпсувати свій авторитет. На шляху до успіху реальною перешкодою може стати ваша лінь.

Козеріг

Простежте за своїми словами, манерами та емоціями. Не робіть поспішних висновків і не долучайтеся до суперечок, якщо вони не стосуються конкретно вас.

Водолій

Водоліїв може чекати неспокійний день. Тримайте під рукою запасний варіант розвитку подій на той випадок, якщо щось піде не так.

Риби

Рибам завтра варто налаштуватися на роботу і активне спілкування з оточуючими. Вас чекає насичений день і можливість підняти свій дохід, якщо всі ваші рішення будуть правильними і своєчасними.

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Автор: УНІАН