Завтра найкраще, що можна зробити, - це не робити нічого взагалі.

Завтра зірки обіцяють сумбурний день, повний Хаосу. Це внесе різнобій у ваші плани, саме тому найкраще, що можна зробити, - це не робити нічого взагалі.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

У Овна завтра все буде падати з рук. Здається, сам час буде працювати проти нього. Найкраще, що можна зробити в цьому випадку - це просто плисти за течією.

Завтра атмосфера навколо Тельців буде загострюватися сама по собі. Стримуйте свої емоції і не встрявайте в конфлікти.

Близнюки

Близнюкам завтра слід бути уважнішими і спритнішими: є шанс, що хтось із оточуючих перехопить у них ініціативу у важливій справі.

Рак

Раку завтра захочеться розслабитися і відкласти всі справи на більш пізній термін. Що ж, для цього і призначена субота.

Лев

Льву завтра знадобиться провести день максимально продуктивно. Прийміть з ранку контрастний душ і налаштуйтеся на потрібний лад.

Діва

Діва завтра, нарешті, дозволить собі полінуватися і не думати про роботу. Вам давно пора це зробити.

Терези

Терезам завтра не варто ні з ким ділитися своїми планами. Тримайте все в собі, щоб отримати максимальну користь.

Скорпіон

Скорпіони завтра весь день будуть будувати плани по своєму збагаченню. Адже зрештою, щастя не в грошах, а в тому, що за них можна отримати.

Стрілець

У Стрільців завтра виникне аврал вдома. Вам доведеться справлятися одночасно з безліччю завдань.

Козеріг

Завтра Козеріг ризикує щось втратити. Це може бути що завгодно, починаючи від нічого не значущої дрібниці і до втрати репутації і почуттів.

Водолій

Водоліїв чекають сюрпризи. Вони можуть виявитися як приємними, так і не дуже, але точно не дадуть вам нудьгувати.

Риби

Риб завтра будуть дратувати оточуючі. Уникайте великих компаній і проведіть час вдома.

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Автор: УНІАН