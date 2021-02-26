Гороскоп на березень 2021 для Терезів / фото goodfon.ru

У березні Терезам не потрібно стримувати свої творчі пориви, йдеться в гороскопі від TamBY.info. Направляйте свою енергію і вміння в правильне русло, і вам гарантований фінансовий успіх і нові корисні знайомства. У цьому місяці вас можуть зрадити друзі, а роботі вам нав'яжуть непотрібні обов'язки.

Вам доведеться навчитися постояти за себе. Будьте впевнені у своїй правоті і не бійтеся проявляти впертість. Для душевної рівноваги вам потрібно відпустити старі образи і розібратися в минулому. Гороскоп рекомендує вам частіше залишатися наодинці з собою.

Сприятливі дні в березні 2021 року для Терезів

2, 7, 9, 20, 23, 29.

Несприятливі дні для Терезів березня 2021 року

1, 6, 10, 17, 26, 31.

Гороскоп для Терезів в роботі і кар'єрі

У березні зірки сприятимуть Терезам, які мають власну справу. Щоб досягти успіху, вам потрібно проявляти наполегливість і працьовитість. Якщо приділите час самоосвіті та навчанню, отримані знання обов'язково посприяють просуванню по кар'єрних сходах. Деякі Терези в цьому місяці можуть змінити місце роботи, оскільки з'являться нові перспективи і можливості. 

Терезам рекомендується частіше демонструвати організаторські вміння і брати на себе роль лідера. Вам потрібно заслужити повагу начальства і колег. До вас часто будуть звертатися за порадою менш досвідчені колеги. Фінансовий гороскоп для Терезів сприятливий. Однак рекомендується обачно ставитися до своїх витрат, завжди потрібно залишати запас коштів.

Гороскоп для Терезів на березень / фото pixabay.com

Прогноз для Терезів в сім'ї та особистому житті

Особисте життя багатьох Терезів кардинально зміниться в цьому березні. Одні вирішать узаконити відносини, а ті, що вже перебувають у шлюбі, захочуть поповнення в сімействі. Багато сил у вас піде на турботу про дітей і батьків, але не потрібно боятися відповідальності. Ви станете прикладом для наслідування для своїх дітей.

Сімейним Терезам потрібно уникати конфліктних ситуацій і сварок - ймовірність розставання досить висока. Самотні Терези зустрінуть свою долю в березні. Але це знайомство судилося лише тим, хто вже повністю відпустив минулі відносини і готовий до нових почуттів.

Здоров'я Терезів у березні 2021

У березні погане самопочуття Терезів може бути пов'язане з судинними проблемами. Ви будете відчувати головні болі, перепади тиску, загальну втому і слабкість. При сильному погіршенні самопочуття звертайтеся до лікаря. А для полегшення стану не забувайте дотримуватися режиму дня, більше відпочивайте і відмовтеся від алкоголю.

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Автор: Катерина Пулатова