У березні Терезам потрібно направити енергію в потрібне русло.

У березні Терезам не потрібно стримувати свої творчі пориви, йдеться в гороскопі від TamBY.info. Направляйте свою енергію і вміння в правильне русло, і вам гарантований фінансовий успіх і нові корисні знайомства. У цьому місяці вас можуть зрадити друзі, а роботі вам нав'яжуть непотрібні обов'язки.

Вам доведеться навчитися постояти за себе. Будьте впевнені у своїй правоті і не бійтеся проявляти впертість. Для душевної рівноваги вам потрібно відпустити старі образи і розібратися в минулому. Гороскоп рекомендує вам частіше залишатися наодинці з собою.

Сприятливі дні в березні 2021 року для Терезів:

2, 7, 9, 20, 23, 29.

Несприятливі дні для Терезів березня 2021 року:

1, 6, 10, 17, 26, 31.

Гороскоп для Терезів в роботі і кар'єрі

У березні зірки сприятимуть Терезам, які мають власну справу. Щоб досягти успіху, вам потрібно проявляти наполегливість і працьовитість. Якщо приділите час самоосвіті та навчанню, отримані знання обов'язково посприяють просуванню по кар'єрних сходах. Деякі Терези в цьому місяці можуть змінити місце роботи, оскільки з'являться нові перспективи і можливості.

Терезам рекомендується частіше демонструвати організаторські вміння і брати на себе роль лідера. Вам потрібно заслужити повагу начальства і колег. До вас часто будуть звертатися за порадою менш досвідчені колеги. Фінансовий гороскоп для Терезів сприятливий. Однак рекомендується обачно ставитися до своїх витрат, завжди потрібно залишати запас коштів.

Прогноз для Терезів в сім'ї та особистому житті

Особисте життя багатьох Терезів кардинально зміниться в цьому березні. Одні вирішать узаконити відносини, а ті, що вже перебувають у шлюбі, захочуть поповнення в сімействі. Багато сил у вас піде на турботу про дітей і батьків, але не потрібно боятися відповідальності. Ви станете прикладом для наслідування для своїх дітей.

Сімейним Терезам потрібно уникати конфліктних ситуацій і сварок - ймовірність розставання досить висока. Самотні Терези зустрінуть свою долю в березні. Але це знайомство судилося лише тим, хто вже повністю відпустив минулі відносини і готовий до нових почуттів.

Здоров'я Терезів у березні 2021

У березні погане самопочуття Терезів може бути пов'язане з судинними проблемами. Ви будете відчувати головні болі, перепади тиску, загальну втому і слабкість. При сильному погіршенні самопочуття звертайтеся до лікаря. А для полегшення стану не забувайте дотримуватися режиму дня, більше відпочивайте і відмовтеся від алкоголю.

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Автор: Катерина Пулатова