З 4 березня Марс увійде в знак Близнюки, активність людей зросте, особливо в утвердженні своєї думки.

Березень, один з найсприятливіших місяців 2021 року. Якщо ви почали зміни в попередньому місяці, то в березні ви будете рухатися в напрямку реалізації своїх цілей. Багато знаходять душевний спокій, задоволення, що сприяє гармонії в особистих і ділових взаєминах.

З 4 березня Марс увійде в знак Близнюки, активність людей зросте, особливо в утвердженні своєї думки. Всі налаштовані на сприйняття і передачу інформації, що може бути використано фахівцями з реклами. У цей період з'являються лідери, що формують громадську думку. Збільшується потік інформації, люди починають більш активно вчитися, відвідують лекції, семінари, онлайн-заходи, хоча інтересу до навчання надовго не вистачає. Найбільш вдалий період для стартапів, нових проектів, розрахованих на короткостроковий період. Гарний час для ділових поїздок, переговорів, які передбачають швидкі висновки і рішення. Зв'язки зав'язуються досить швидко, переходять до "головного питання" і також легко розпадаються, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Місяць вирішення багатьох завдань, поява ідей, набуття натхнення, але проблеми створює поспішність і поверховість, в результаті, до кінця місяця, може накопичитися безліч незавершених справ. Фізична активність допомагає налагодити відносини з близькими і коханими. Зовнішні подразники відволікають увагу, складно сконцентруватися на одній поставленій задачі. Стриманість і відсутність поспіху допоможе уникнути безлічі проблем. Гарний час для змін, тому що легше пристосовуватися до нових умов. Для творчої діяльності, Березень виявиться дуже успішним.

Сприятливий період-романтика, творчість і гармонія присутня у всіх сферах життя. Надмірна чутливість і нестійкість настрою, є головними перешкодами в процесі досягнення цілей. Вдало складаються поїздки, зв'язки із зарубіжними і далекими партнерами. Інтерес до культури і мистецтва, матиме позитивний вплив на вашу професійну діяльність і повсякденні справи. Період сприятливий для таємних справ або роботи на самоті. Можливе поліпшення перебігу деяких захворювань, пов'язаних з гормональною сферою і розбалансуванням обміну рідин в організмі.

БЛИЗНЮКИ

Виявляється імпульсивність, войовничість, запальність, потреба активно проявитися, розірвати сковують обставини, звернути на себе увагу. Проблеми виникають через схильність втручатися в будь-які ризиковані ситуації, необдуманих вчинків і прийняття поспішних рішень. Не варто намагатися домогтися всього і відразу, перевищуючи свої можливості і повноваження – ваші ресурси і можливості обмежені в цей період. Для оточуючих ваш характер і поведінка проявляється подібно спалахів блискавки, а це може злякати деяких людей.

РАК

Відчуваєте внутрішню свободу і розкутість, відчуваєте почуття радості і впевненості в собі. Деякі бажання виконуються, допомога приходить з несподіваного боку. Найкращий період для серйозних розмов і усунення проблем з партнерами, друзями та однодумцями. З їх допомогою ви знайдете в житті найкращі сторони. Громадська діяльність та соціальна активність відкриває нові сприятливі перспективи. Вдалий час для покупки дорогих речей, нерухомості, вирішення юридичних питань, залагодження громадських і фінансових справ.

ЛЕВ

Ви відчуєте прилив бадьорості, а для оточуючих людей ви стаєте особливо значущими. Після напруженого попереднього місяця, Березень принесе значні поліпшення. За рахунок особистої привабливості і фізичної чарівності, вам багато чого вдається. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Не виключено залучення в службовий роман. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.

ДІВА

У вас прокидається дух протиріччя, ви можете вимовляти речі, про які згодом пошкодуєте незібраність і нервозність може привести до провалу ділові переговори. Можливі незгоди і сварки в особистому житті і на роботі, зіткнення через ідей і думок, утрудненість в спілкуванні. Але якщо ви приборкаєте свою самовпевненість, то зможете знайти чимало точок дотику з діловими партнерами, компаньйонами і начальством. Краще не вступати в сперечання з представниками офіційних органів і відкласти походи в державні установи.

ТЕРЕЗИ

Період зміцнення дружніх відносин, ефективної колективної діяльності та рівноправності в партнерстві. Відбувається оновлення чуттєвого сприйняття світу, з'являється новизна, свіжість почуттів. Несподіваний Творчий прояв тільки вітається, оригінальні плани втілюються в життя. Несподівані знайомства, захоплення, романтичні пригоди, можуть привести до розриву старих зв'язків. Також, можливі непередбачені розв'язки любовних історій. На початку березня з'являється багато незвичайних контактів і романтичних зустрічей.

СКОРПІОН

Посилюються почуття, любовні переживання і душевні томління. З'являються можливості почати багато з чистого аркуша, особливо в сфері взаємин. Можуть з'явитися незвичайні фантазії і бажання. Під впливом емоцій дії часто непослідовні. Може спливти інформація про зраду або обмани, що створить ситуацію замішання і плутанини у стосунках. Остерігайтеся шахрайства і крадіжок, помилок у фінансових питаннях. Якщо ви пов'язані з творчою сферою, дизайном, архітектурою, скульптурою, то це буде плідний період.

СТРІЛЕЦЬ

Період великих досягнень і стабілізації життєвих умов. Складаються сприятливі умови для професійного успіху, стане можливим багато, що раніше було вам недоступним.

Сприятливий час для створення серйозного і довгострокового ділового проекту, результатом стане тверде становище в суспільстві. Вам будуть сприяти високопоставлені особи, начальники, особливо представники старшого покоління. Ваші особисті потенційні здібності знаходяться на висоті, сила творчості допоможе досягти відмінних результатів, якщо сконцентруватися на одній меті.

КОЗЕРІГ

Позитивно розвиваються всі справи з грошима, майном, земельними ділянками. Ділові зв'язки, які встановляться в цей час, будуть дуже цінними для майбутнього. Здоров'я в цей період має стабілізуватися, а симптоми хронічних захворювань на деякий час зникнуть. Сприятливий час для діяльності, пов'язаної з законом, політикою або з адміністративною відповідальністю. Гарний час для отримання додаткової освіти, удосконалення навичок, проходження курсів підвищення кваліфікації.

ВОДОЛІЙ

Розширюється коло спілкування, відбувається переоцінка цінностей, з'являються нові перспективи, досягаються цілі. Період потрібно використовувати для впровадження і просування довгострокових проектів, укладення тривалих контрактів, роботи, яка вимагає великого зосередження, наполегливості, витривалості і концентрації. За умови терплячості в діях і обдуманості кроків, ви закладете прекрасний фундамент подальшого матеріального процвітання, просування в кар'єрі і суспільному становищі, професійних і особистих успіхів.

РИБИ

Можливий прибуток, завдяки вдалим діям в минулому. Ймовірна залученість в політику, держструктури, прийняття на себе адміністративної відповідальності, розширення обов'язків. Події цього періоду мають величезну значимість для вашого подальшого життя. Підвищується ваша фізична рухливість, легкість на підйом. При веденні справ, однак, слід звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, поспішним рішенням, неприборканим фінансовим амбіціям. Якщо вам не вистачало рішучості що-небудь здійснити, використовуйте цей період.

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Автор: УНІАН