Влада, досвід і традиції, вступають в боротьбу з реальністю і планами на майбутнє.

17 лютого вперше проявляється найголовніший аспект 2021 року – квадратура Сатурна і Урана. Енергія цього аспекту викликає перешкоди в соціальному просуванні. Влада, досвід і традиції, вступають в боротьбу з реальністю і планами на майбутнє. Ймовірно, ви опинитеся між двох вогнів. Якщо зробити рішучі зусилля, вам вдасться з'ясувати проблему, усунути розбіжності і знайти рішення.

Квадратура-напружений аспект, включається періодично протягом року (нагадає про себе ще в червні і грудні) – це обумовлено зміною фаз руху планет. Події, що відбулися з вами протягом цього тижня, будуть мати продовження ще довгий час, сприяти боротьбі застарілого і безперспективного з новим і прогресивним. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, необхідно приходити до компромісу і це допоможе уникнути самотності і втрат, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожМісячний календар на лютий 2021: вдалі та невдалі дні цього місяцяСкладний тиждень для особистих і ділових стосунків, вони піддаються серйозній перевірці на міцність, а це може привести до наростання кризи і розриву.

ОВЕН

Багато спогадів, пов'язаних з друзями і громадською роботою, збільшується число контактів, буде ефективний обмін думками і досвідом, корисно обговорення планів. Можуть з'явитися нові друзі або зав'язатися дружба по листуванню. Якщо ви закохані, будьте сміливіше, вам вдасться завоювати увагу бажаного партнера. Намагайтеся бути привітніше, і ніяких перешкод на вашому шляху не буде – ви зможете значно поліпшити особисті та ділові відносини. Відповідний період для початку громадської політичної діяльності. Ви можете відчути велику необхідність у свободі дій, захопитися новими прогресивними технологіями, нетрадиційними дисциплінами. Різко зросте інтерес до нової інформації, особливо незвичайної.

ТІЛЕЦЬ

Опиняєтеся в ситуаціях, що порушують і гальмують будь-яку трудову діяльність, а також будь-який діловий процес. Не буде відчуватися також ніякої прогрес-ні в області навчання, ні в трудовій сфері. Це тиждень затримок і перешкод у здійсненні оригінальних, творчих практичних ідей, сучасних методів і технологій. Можливі неполадки і поломки оргтехніки, проблеми з електрикою. До кінця тижня градус напруги знижується, вдається обійти гострі кути, з'являються різні варіанти, можливості для розв'язання проблем по всіх сферах життя. Це може бути сприятливий час для таємних справ, для занурення в свій внутрішній світ, отримання натхнення і прояви у творчості.

БЛИЗНЮКИ

З'являється можливість звернути на себе увагу оточуючих, прославитися трудовими досягненнями. Вдалий час для отримання знань, підвищення своїх професійних навичок, взаємодія з іноземцями. Гарний час для переговорів з начальством і вищестоящими чиновниками про перспективи своєї діяльності, вирішення юридичних питань. У вас прекрасні можливості відновити важливі зв'язки, поліпшити ситуацію в любовній сфері. Спілкування з партнерами, союзниками і з колегами по спільних підприємствах будуть особливо вдалі. Завдяки старим знайомим і давнім партнерам, ви знайдете нових однодумців. Успішними виявляться зв'язки з громадськістю, суперечки, переговори, консультації та вирішення юридичних питань.

РАК

Успіхи в професійній діяльності сприятимуть гарному настрою, ви зможете отримати просування. Скористайтеся цим сприятливим періодом, щоб знайти популярність, а також привернути увагу бажаного партнера. Оскільки вам надають знаки уваги представники протилежної статі, можливі прояви ревнощів на Вашу адресу, в існуючих відносинах з'являється напруга. Тиждень багатий на романтичні пригоди, з'являються нові захоплення або раптом, оголошуються колишні улюблені. Цікавий період, але не спокійний, трохи тривожний. Багато питань, пов'язані зі сферою взаємин, повинні бути вирішені в цей період. Не уникайте розмов, якщо вас щось давно хвилює або якщо партнери з минулого хочуть з вами порозумітися.

ЛЕВ

Обставини сприятимуть вашому спілкуванню з начальством, клієнтами і з кимось із батьків, старших родичів. Протягом місяця, Ви отримаєте важливі новини та інформацію щодо кар'єри, через що ваші плани можуть істотно змінитися. Якщо є що, приховувати, то спроби тримати будь-яку інформацію в секреті не вдасться. Ваші ідеї та методи стануть предметом пильної уваги публіки, і ця увага може заважати здійсненню ваших намірів. Політичні розбіжності можуть стати каменем спотикання. З'являється реальна можливість реалізації вже сформованих планів, завдяки, наприклад, додатково отриманої інформації, сталому контакту, використанню ділових зв'язків.

ДІВА

Гарний час для перегляду робіт і проектів, може бути потрібно буде повернутися до початкового етапу, після чого ви прийдете туди, куди ви збираєтеся і досягнете того, до чого прагнете. Ваша робота може зачіпати юридичні питання. Можливі службові романи або заходи, пов'язані з колегами. Можлива поява нових посадових обов'язків. Ймовірні несподівані ситуації у відносинах серед співробітників і підлеглих. На перший план можуть вийти питання звільнення та працевлаштування. Якщо ви сумлінно виконували свою роботу, то можна говорити і про підвищення зарплати. Повсякденні обов'язки, побутові питання займають багато часу. Домашні тварини також можуть вимагати своєї частки уваги.

ТЕРЕЗИ

Вдалий час позбутися» прив'язок " токсичних зв'язків, які виконали свої ролі. Звільняйте місце для заслужених оновлень, оточуйте себе молодими людьми, тому що в компанії людей старшого віку, ви можете відчувати себе некомфортно. Будьте в центрі, живіть за власним сценарієм. Звичайно ж, необхідно докладати зусиль, інакше є ризик втратити сприятливі можливості і залишитися глядачем, спостерігаючи за діями інших. Плануйте максимум, робіть більше, і ви зможете змінити існуюче положення в кращу сторону, знайти прекрасні перспективи на майбутнє. Аналізуйте помилки минулого, щоб не робити подібне в майбутньому. Особливо важливо в цей період відпустити страхи, не фіксуватися на минулому негативному досвіді.

СКОРПІОН

Можливі помилки або відстрочки в справах, пов'язаних з сім'єю. Поїздки можуть бути скасовані або перенесені, а ключі від дому, ділові та інші документи, можуть бути загублені. Суперечливі думки або брак спілкування можуть викликати бурхливі сімейні суперечки. Якась стара брехня або таємниця може розкритися і принести ускладнення у відносинах з домочадцями. Можливі загострення хронічного захворювання у когось із батьків, а вам доведеться виділити час і кошти на підтримку рідних. Сприятливий час для пошуку і порівняння різних варіантів нерухомості, якщо перед вами стоїть завдання покупки або оренди житла. Цей час Підходить для наведення довідок в архівах, оформлення документів, пов'язаних із земельними ділянками, нерухомістю.

СТРІЛЕЦЬ

Активізуються взаємини з ближніми родичами, в цей період можна виявити і усунути сімейні проблеми. Гарний час щоб навести порядок у своєму інформаційному просторі, завершити вже токсичні зв'язки, щоб знайти нові і перспективні. Проаналізуйте свої цілі і вже зроблені кроки, доопрацюйте те, що вважаєте за потрібне і скасуйте ті завдання, які втратили свою актуальність. Гарний час для розвитку і придбання нових навичок, а також застосування їх на практиці. Ділові поїздки, відрядження, участь в різних обговореннях, принесуть нові можливості і корисну інформацію. Якщо з вашої вини стався конфлікт з коханою людиною - ви самі повинні докласти зусиль, щоб все виправити.

КОЗЕРІГ

Використовуйте цей період, щоб зробити крок назад і повторно проаналізувати, що ви робите, але не поспішайте з радикальними змінами. Можливо, доведеться переглянути джерела заробітку. А може бути старі колеги, давні партнери, покличуть вас на колишнє місце роботи. Можна повернутися до невирішених проблем, виявити нездорові відносини і виправити ситуацію. Перегляньте проекти і плани в цей час, проаналізуйте свою фінансову сферу. Плануйте, але майте резервні плани і будьте готові до непорозуміння з боку колег, близьких і рідних. Ви зможете повернути борг-якщо для вас це питання актуальне, або отримати доплату за раніше виконану роботу. Можливо, прийшов час створити сімейний бізнес, з'єднати особисті та грошові інтереси.

ВОДОЛІЙ

Постійно доводиться щось коригувати, вносити зміни. При цьому, можуть повертатися" завислі в часі " замовники-хтось з претензіями, хтось з вдячністю. Вас можуть покликати на роботу в ту організацію, де вже раніше були в штаті. В принципі, можна вважати це перспективною темою, але краще все ретельно обміркувати. Несприятливий період для початку роботи в незнайомій організації, хоча пропозицій може бути предостатньо. Намагайтеся не говорити нічого зайвого, уникайте конфліктів. Можливе вирішення житлових питань, майнових і фінансових справ. Може змінитися ваше ставлення до Партнерів, ви опиняєтеся в новому середовищі. Переговори, дипломатія, з'ясування відносин вимагають багато уваги.

РИБИ

Навколишні люди часто вас неправильно розуміють, через що почуття самотності може негативно відбитися на самооцінці. Намагайтеся не йти в ілюзії, тому що чим більше ви віддаєтеся мріям, тим більше виникає нежиттєздатних ідей. Ви стаєте більш романтичними, чутливими і сентиментальними. У вас прокидається потреба в любові і розумінні, ви бажаєте забути про всі проблеми і турботи і постійно бути поруч з улюбленими людьми. В цей час ви можете закохатися в того, хто проявив до вас увагу або участь. Любов може спалахнути з першого погляду, але тут почуття може залишитися таємним, невисловленим. Це період несподіванок, пов'язаних зі сферою взаємин. Може розкритися таємний зв'язок партнера або оточуючі дізнаються про ваші секрети.

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Автор: УНІАН