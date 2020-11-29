Нове входить в наше життя, з'являється необхідність оновитися і залишити старе.

Тиждень починається з повного місяця, він же напівтіньове місячне затемнення на висхідному місячному вузлі в знаку Близнюки 30 листопада об 11:43 за київським часом, яке відкриває коридор затемнень осінь – зима 2020. Місячне затемнення вносить спотворення в чуттєву сферу, в особисті взаємини, знижує інстинкт самозбереження. Нове входить в наше життя, з'являється необхідність оновитися і залишити старе.

Це місячне затемнення підтримує сам принцип життя, полегшує процес перезавантаження для орієнтації на майбутнє. Для того, щоб звести до мінімуму можливі негативні впливи місячного затемнення 30 листопада, необхідно вчитися, включати свідомість і йти від емоцій, продумувати чітко кожен крок, вибудовуючи реальні плани на майбутнє, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від прийнятих вами рішень. Гостра потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав'язаного кола обставин, що може привести до перевищення сил і повноважень. Постарайтеся не розкидатися можливостями, не розпорошувати увагу і зосередитися на чомусь одному. Прагнення нав'язати себе, голосно заявити про себе в невідповідний момент, може привести до негативних наслідків. Надмірна ініціатива провокує конфлікт, викликає небажані, руйнівні наслідки.

Чуттєва сторона життя стає більш помітною, але прагнення розв'язати любовні проблеми, може привести до зворотного результату. Творча незадоволеність, нездійсненні бажання, зовнішні стримувальні обставини, викликає прагнення отримувати якомога більше радощів і задоволень, навіть коштом інших. Емоційні сплески і стан напруженості, можуть привести до погіршення самопочуття, але серйозних висновків про стан свого здоров'я в цей період робити не варто. Намагайтеся не приймати важливих рішень щодо особистого життя.

БЛИЗНЮКИ

З'являється емоційна втома. Всі таємні проблеми стають явними. Цей період характеризується підвищеною сприйнятливістю і емоційністю. Відносини з ближнім оточенням, зажадають від вас спокою і впевненості. Вдалий час зайнятися проблемами виховання дітей, їх розвитком. У професійній сфері виникають складнощі, але краще не звертати уваги на виниклі в цей період розбіжності. Не варто приймати серйозних рішень, як в діловій сфері, так і в особистому житті.

РАК

Нестійкий емоційний статус може привести до головних болів, стану пригніченості, занепокоєння. Якщо щось не доліковано, то, як правило, відбувається загострення. Ви відчуєте нестійкість емоційної сфери, зростання нервозності і занепокоєння, тому вам краще утриматися від прийняття серйозних рішень, від важливих контактів. Можливо негативний вплив домашніх проблем у ваші справи, сварки з рідними і близькими жінками. Постарайтеся усунути всі фактори занепокоєння, по можливості, піти у відпустку на тиждень.

ЛЕВ

Можливі емоційні сплески, стан занепокоєння і невпевненості в своїх почуттях і почуттях партнера. Виявляються сімейні проблеми, які вимагають до себе підвищеної уваги. З'являється схильність вірити обіцянкам, підвищується ймовірність потрапити в незручне становище, опинитися під сильним стороннім впливом. Відчуваються труднощі в грошових справах, в партнерських взаєминах. У школярів знижується успішність. Непомірність в їжі і питво може викликати порушення роботи органів травлення.

ДІВА

В цей час не вдається вирішити навіть найпростіші завдання, відчувається втома і зниження розумової працездатності. Цей період відзначений високою емоційною напруженістю, проявляються крайнощі в проявах почуттів. Стаєте більш чутливими, ранимими, образливими, але водночас схильні пред'являти до оточуючих підвищені вимоги. Важкий період для хронічних хворих. Необережність дій, втрата пильності може стати причиною травми, особливо побутової, нещасного випадку, фізичної агресії.

ТЕРЕЗИ

Представники протилежної статі більш активно йдуть на контакт один з одним. З'являється схильність багато і активно говорити про себе, нав'язувати своє суспільство іншим, абсолютно цього не помічаючи. Ускладнюються відносини з дітьми. Бажання встановлювати зв'язки, розв'язувати особисті проблеми, може привести до зворотного результату. Розпорошення творчих сил і хаотичність мислення, сприяють нераціональному витрачанню ресурсів. Оточуючим видно, на що ви здатні, якими розумовими здібностями ви володієте.

СКОРПІОН

У відносинах з іншими людьми з'являється багато невизначеностей, зайвих таємниць, емоційно напружених ситуацій. Неправильна оцінка обстановки призводить до прийняття помилкових рішень. Всі справи, розпочаті протягом цього тижня, не принесуть свого позитивного результату, якою б ефективною не була підготовка. Те, що відбувається з вами і навколо вас в цей період, згодом необхідно переоцінити і переосмислити. Не варто з'ясовувати стосунки протягом тижня, уникайте покарання дітей, оскільки це може привести до психологічного відчуження.

СТРІЛЕЦЬ

Відчувається втома від біганини, суєти, покупок, розмов. Присутній пригніченість стану духу, підсвідомість підіймає на поверхню те, що накопичилося всередині. Можливо розчарування в своїх ідеалах, пересичення, ви в пошуку чогось більш значущого. Можлива спокуса владою, добробутом, при цьому, важливо зберегти свою честь, гідність в даних Умовах. Зростають амбіції і соціальний статус. Дуже важко стримати себе і не скористатися моментом в своїх особистих цілях. Існує ризик втратити свій вплив, авторитет, становище в суспільстві.

КОЗЕРІГ

Тиждень завершень, підбивання підсумків, аналізу виконаної роботи і відносин із зарубіжними і далекими партнерами. Намагайтеся не піддаватися емоціям і нереалістичним проектам, оскільки можливі фінансові помилки і прорахунки. З'являється схильність до таємних угод і отримання прихованих доходів. Потрібно гранична уважність до своїх проявів, бо рівень усвідомленості, контроль розуму над емоціями і почуттями буде мінімальним. Не варто починати нові справи. Вдалий час для позбавлення від усього, що заважає руху вперед.

ВОДОЛІЙ

Відбуваються зміни в почуттях, у взаєминах, рвуться стійкі зв'язки, вас тягне на те, щоб все закінчити, звільнитися від старого. Прийшов час вводити нове, багато в цьому випадку вдасться, але треба міняти методи. Це тиждень незапланованих змін в способі життя і звичних уявленнях, при цьому доводиться відмовлятися від гальмують вас речей або оточення. Через емоційну нестабільність можлива втрата пильності. Дотримуйтесь обережності при користуванні різними інструментами і механізмами, гострими предметами.

РИБИ

Буде складно сконцентруватися і прийняти правильні рішення, тому варто відкласти важливі зустрічі і розмови. Можете опинитися в ситуації, коли не знаєте, що вам робити далі. Втрачаєте перспективу, пропадає ясність. І в голові, і в вчинках, і в подіях, відсутні логіка і сенс. Краще відмовитися від участі в розважальних заходах, обмежити себе в розвагах. При цьому, підвищується чутливість, вас тягнуть таємниці, здатні психологічно проникнути в будь-яку ситуацію. До кінця тижня з'являється внутрішнє розуміння тих проблем, які раніше не вирішувалися.

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Автор: Ольга Броскова