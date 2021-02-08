День Закоханих 14 лютого принесе багато приємних емоцій, це буде період висхідного місяця, у всіх є прекрасні можливості налагодити особисту сферу життя.

На нас чекає цікавий тиждень, молодик у Водолії 11 лютого відкриє нові перспективи, покаже справжній стан речей по всіх сферах життя. Будьте готові до несподіваного повороту подій, сюрпризів. Тиждень буде багатий на зустрічі з цікавими людьми, старими знайомими та друзями. Виникає бажання більше спілкуватися з однодумцями, проводити час в інтелектуальних розвагах, говорити про політику, перетворення, проблеми науки.

Читайте такожАстрологи назвали три знаки Зодіаку, які знайдуть щастя у 2021 роціДень Закоханих 14 лютого принесе багато приємних емоцій, це буде період висхідного місяця, у всіх є прекрасні можливості налагодити особисту сферу життя. Ті, хто прагнуть відновити давні романтичні стосунки – сміливіше дійте, у вас все вийде. Ретроградний Меркурій в цьому допоможе, також Венера у Водолії сприяє об'єднанню. Протягом тижня в підсвідомості народжуються нові імпульси та ідеї, але поспішати не варто, тому що можна припуститися помилки, яку буде важко виправити. Починаючи з молодика з 11 лютого, збільшується активність людей, а навколишнє середовище стає більш податливим для впливу, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Події тижня пов'язані з друзями та однодумцями, а також новими та сучасними технологіями. З'являються можливості відновити любовні або дружні взаємини, ваші колишні партнери можуть розташовувати важливою для вас інформацією. Гарний час для колективної роботи, занять хобі, групових дискусій. Люди з минулого сприяють натхненню, і ви зможете підвищити продуктивність вашої праці. Неприємності пов'язані з тим, що раніше заплановані заходи можуть бути скасовані або перенесені. Будьте обачні в словах, звернених до вас і стосуються вас.

ТІЛЕЦЬ

Можлива переоцінка цілей, зміна життєвого напрямку. Будьте рішучіше, відповідальніше стосовно роботи і ви зможете справити приємне враження на начальників, отримати повагу і перспективи кар'єрного зростання. З'являється реальна можливість реалізації вже сформованих планів, завдяки, наприклад, додатково отриманої інформації, сталому контакту, використанню ділових зв'язків. Ви можете знайти чиєсь заступництво, головне навчитеся використовувати потрібну інформацію в своїх цілях. Таємне стає явним, тому, будьте обережні, якщо є що приховувати. Політичні розбіжності можуть стати каменем спотикання.

БЛИЗНЮКИ

Можливо, ви зрозумієте, що прийшов час отримати додаткові знання, підвищити рівень своєї кваліфікації. А може бути раніше набуті знання, ви зможете, нарешті, застосовувати на практиці і передавати іншим. Сприятливий час для знайомства з культурами і релігіями інших країн, планування зарубіжних поїздок і подорожей, особливо в третій декаді лютого. Щоб знайти краще розуміння і перспективи, обставини зажадають від вас виходу за рамки звичного оточення. Ви зможете підтримувати зв'язок з людьми, що живуть далеко від вас, з іноземцями. Можливо, доведеться звернутися до юристів, вирішувати спірні питання з родичами.

РАК

Сукупність подій з різних областей життя, може послужити каталізатором серйозних життєвих змін. Можливі невдачі у відносинах, але в цей період ви розумієте справжнє ставлення до вас з боку партнерів, а також приходить усвідомлення того, чи потрібні вам відносини в тому вигляді, в якому вони існують. При цьому, обставини складуться найкращим чином для перетворення особистих і ділових взаємин, їх переходу на більш високий, якісний рівень. Гарний час для внесення змін до спільних проектів, реконструкції та реорганізації підприємств, перегляду життєвих напрямків. Може виникнути необхідність розбиратися з борговими, фінансовими зобов'язаннями.

ЛЕВ

Головні події тижня будуть пов'язані з вашими взаєминами. У Вашому житті може відбутися важлива зустріч, а існуючі відносини вийти на новий рівень. Часто опиняєтеся в ситуаціях протистояння, але в цей період, ви опрацьовуєте безліч кармічних питань, вчіться врівноважувати будь-яку ситуацію, враховуючи потреби оточуючих людей. Не завжди, виходить висловлювати себе, в міру свого найкращого потенціалу. Необхідно знайти точки рівноваги, прагнути до компромісу, тому що одне необережне слово або дія, може сприяти руйнуванню ділових контрактів, а подружні відносини ризикують опинитися на межі розлучення.

ДІВА

Виникають складнощі при спілкуванні і взаємодії з іншими людьми. Необхідно проявити обережність при управлінні транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. Уникайте імпульсивних витрат. Частіше ніж зазвичай трапляються проблеми з електропроводкою, офісною технікою. Емоційна нестійкість, створює труднощі у взаєминах, особливо з жінками. Порушується розпорядок роботи. Можливі проблеми з друзями і колегами, в тому числі матеріального та емоційного характеру. Існує тенденція до розриву застарілих відносин. Багато людей схильні до кардинальних перетворень, змін в будинку.

ТЕРЕЗИ

Хочеться свободи, змін, тому може з'явитися бажання змінити звичний стан речей. Вабить нове, цікаве, незвичайне. Душа вимагає чогось захоплюючого, тому в казки і чудеса віриться набагато легше. Але в цей період можливі серйозні прорахунки, якщо ігнорувати поради старших і поспішати. Поспіх важко відбивається на кар'єрі і ділової активності. Корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, не даючи уяві брати верх. Слід гарненько подумати, перш ніж висловлюватися. З'являються можливості відновити або зміцнити дружні відносини, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових зв'язках.

СКОРПІОН

Відбувається мобілізація внутрішніх резервів, саме в кризових ситуаціях досягаються результати. Несподівані події можуть поміняти всі плани. У сімейних відносинах можливі сюрпризи. Посилюється емоційність, чутливість і агресивність, відчуваєте внутрішнє напруження фізичних і психічних сил. Вас можуть залучити сфера політики, хвилюють глобальні процеси, що зачіпають світові, загальнолюдські цінності. Ви здатні внести істотний внесок в роботу колективу. Завдяки вашим старанням, давні проекти і роботи, навіть цілі підприємства, можуть вийти з кризових ситуацій. Тиждень інтенсивної діяльності, часом, потрібно працювати на знос.

СТРІЛЕЦЬ

Для особистих взаємин не дуже сприятливий час, але в діловій сфері у багатьох все буде виходити на вищому рівні. Емоційна скутість або придушення емоцій корисні там, де потрібно зібраність, концентрація і конкретика. Присутній прагнення у всьому розібратися, знайти істину. Вдається сконцентрувати свою увагу на найсерйозніших проблемах. Активізація пам'яті сприяє суворому аналізу подій. Відбувається переоцінка цінностей, багатьом важливо знайти внутрішній стрижень, переконатися в своїй правоті. Мінімум емоцій, максимум логічного підходу і стратегічного планування допоможе вам досягти цілей або, як мінімум, наблизитися до них впритул.

КОЗЕРІГ

Несподівані події, в тому числі, що стосуються сімейних, домашніх справ, можуть відкрити вам істину. Різноманітність у справах, поява несподіваних прогресивних ідей, робить тиждень цікавим. Сприятливий період для спроб впровадження різних нововведень. Гарний час для реорганізації роботи, покупки оргтехніки, автомобіля (особливо б/у). Посилюється інтуїція, що сприяє прийняттю вірних рішень. Виявляються приховані таланти, а для старих проблем знаходиться несподіваний вихід із ситуації. Сприятливі зустрічі, спілкування з друзями та однодумцями. Тиждень підходить для проведення вебінарів, конференцій, навчальних заходів.

ВОДОЛІЙ

Навколо вас атмосфера беземоційного, спокійного, доброзичливого ставлення один до одного. Це дозволяє здійснювати встановлення різних контактів і зав'язувати цікаві знайомства. Підвищується здатність приймати інтуїтивні, парадоксальні рішення. Відмова від стереотипів, потреба змінити щось у своєму житті, відчуття змін, жага свободи, відкриває нові сприятливі перспективи. Потреба змінити своє життя на краще сприяє знаходженню вірних методів і досягненню цілей. Добре вдається планування довгострокових проектів, вдало складаються взаємини з іноземцями або людьми іншої культури. Вдалий час для проведення тренінгів, лекцій, онлайн заходів.

РИБИ

Не бійтеся приймати несподівані для оточуючих рішення, хороший період для нововведень. Серйозні розмови з партнерами, будуть успішні. Питання спадщини та аліментів можна вирішити в цей період найкращим чином. Фінансова ситуація вашого партнера по бізнесу або чоловіка може різко змінитися. Відбуваються важливі події, пов'язані з професійною діяльністю. Скористайтеся цим сприятливим періодом, щоб знайти популярність, а також привернути увагу бажаного партнера. Оскільки вам надають знаки уваги представники протилежної статі, можливі прояви ревнощів на Вашу адресу, в існуючих відносинах з'являється напруга.

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Автор: УНІАН