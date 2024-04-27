Месяц обещает быть переломным для некоторых знаков.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН склав детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на травень. Дізнайтеся, що карти Таро віщують саме вам та які події можуть статися у вашому житті найближчим часом.

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Овен - гороскоп на травень 2024 року

Успішність травня 2024 року багато в чому залежатиме від ініціативності та амбітності Овнів, їхньої готовності рухатися до поставленої мети. Друга половина місяця м'якша і податливіша в плані прихильності зоряних покровителів, тому особисте і професійне життя особливо добре складеться для активних натур.

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У першій декаді травня у народжених під цим вогняним знаком прокинеться жага змін, але Марс, який негативно аспектирует ваш знак, застерігає від поспішних дій. Поки не потрібно нічого змінювати - щойно вплив аспекту ослабне, ви зрозумієте, що припустилися помилки, і захочете повернути все, як було, а зробити це виявиться не так-то просто. Переходьте до активних дій тільки, якщо після закінчення зазначеного періоду ваше невдоволення не зникне.

Не відмовляйте іншим у допомозі, принаймні в період із 13 до 19 травня. Будьте милосердними, зокрема й до своїх недоброзичливців. За можливості беріть участь у різних благодійних акціях і волонтерських рухах. А підібрана 18 або 19 травня бездомна тварина стане вашим вірним другом на довгі роки.

Ви будете дуже чарівними і дотепними в період з 21 по 31 травня, коли потрапите під вплив сприятливо розташованої Венери. Це ідеальний час для нових знайомств, а також гармонізації стосунків зі старими друзями. Не відмовляйтеся від пропозицій, що надходять, відвідати розважальний або інший подібний захід. Якщо 26 або 27 травня вам доведеться виступити на сцені, приготуйтеся до грандіозного успіху.

Сприятливі дні: 18, 19, 26, 27

Несприятливі дні: 22 і 23

Любовний гороскоп

Початок травня - наймиліший час для вручення подарунків коханим. Більшою мірою це стосуватиметься Овнів-чоловіків, яким захочеться таким чином поліпшити стосунки. Похвальний душевний порив може обернутися шопінгом з метою порадувати самого себе. Поставтеся до покупок з увагою, щоб не нахапати непотрібних речей.

З 13 травня самотні Овни проявлять ніжну сентиментальність і будуть відкриті для благодіянь і протекційних вчинків щодо протилежної статі. Це пояснюється впливом Місяця на вогняну стихію Овнів. Він триватиме до 19 числа, надаючи характеру Овна надмірну вразливість і чуттєвість. Бажання отримати щось більше, ніж пересічна інтрижка, робить Овнів готовими для серйозних стосунків.

Сімейним Овнам починаючи з 21 числа випадає шикарна можливість втілити в побуті одвічну тягу до прекрасного. Ваш тонкий художній смак, бездоганне відчуття простору і кольору знайдуть застосування в удосконаленні житла. Чи затієте ви капітальний ремонт, чи просто пересунете меблі - все буде на найвищому рівні й викличе підтримку домочадців. Можна посилити ефект, влаштувавши сімейне свято.

Грошовий гороскоп

Цікаві проєкти і вдалі угоди не з'являться самі по собі. Їх доведеться вибивати з навколишнього простору, долаючи не зовсім гармонійне поєднання Плутона з Марсом. Здавалося б, обидві планети протегують Овнам, але від початку травня до 9 числа покровителі не в згоді один з одним, і покладатися доведеться на свою ініціативу, допитливість, нестандартні рішення.

Для поліпшення фінансового стану доведеться багато контактувати з людьми. Удача буде на боці тих Овнів, які вміють виділяти суб'єктів спілкування із загальної маси, відрізняти прихильників від конкурентів. Звернення до цілих колективів або спільнот не принесуть вигоди, а призведуть до спустошливої витрати сил. Якщо поставити перед собою установку, що кожна людина, з якою доведеться вести переговори, - це особистість, то вдасться отримати вигоду від першої декади травня.

Починаючи з 11 числа на Овнів почне позначатися благополучний вплив Урана. Перспективні починання і поліпшення в бізнесі торкнуться насамперед таких сфер, як журналістика, комерція, реклама, організація зв'язків. З 20 травня можливі ділові відрядження, а з 22-го, коли Сонце стане у сприятливе поєднання з Марсом, настане час підбиття проміжних підсумків.

Гороскоп здоров'я

Травмонебезпечним виявиться період із 1 до 9 травня, який пройде під напруженим впливом Плутона. Вам варто остерігатися місць великого скупчення людей, не відвідувати футбольні матчі, музичні концерти та інше. Також будьте обережнішими під час спілкування з тваринами: безпритульних цурайтеся, а своїх вихованців не провокуйте на агресію.

Ефективними виявляться незвичайні методи лікування, про що в другу декаду місяця говорить дружньо розташований Уран. Якщо у вас є хронічні недуги або ви раптом підхопите застуду, вивчіть рецепти нетрадиційної медицини. Зупиніться на тих, які здадуться вам найцікавішими. Що стосується медикаментів, то в зазначений період краще звести їх вживання до мінімуму.

Присвятіть профілактиці захворювань серцево-судинної системи період з 22 до 31 травня, коли денне світило опиниться в дружньому до вас знаку. Їжте менше продуктів, що містять холестерин, щодня робіть ранкову гімнастику, частіше гуляйте. Якщо ви займаєтеся спортом, віддавайте перевагу аеробним вправам. 30 або 31 травня відвідайте лазню або сауну, оскільки перебування там сприятиме поліпшенню кровообігу.

Телець - гороскоп на травень 2024 року

Травень 2024 року очікується досить вдалим і позитивним для народжених під сузір'ям Тельця. Однак, застосувавши сили інтелекту до обставин, що складаються, Тельці досягнуть набагато більших успіхів, ніж ті люди, які бездумно віддають себе на волю випадку і пливуть за течією долі без керма і вітрил.

В останній місяць весни люди, що оточують Тельців, тягнутимуться до вас, і багато хто захоче поділитися з вами найпотаємнішим. Тож ви напевно дізнаєтеся не один цікавий секрет. У вас може виникнути відчуття, що ви владні над іншими. Але не здумайте почати маніпулювати людьми і тим більше погрожувати їм розкрити довірені вам таємниці, адже ваша репутація може серйозно постраждати.

Розсіяність у середині місяця буде зумовлена впливом Нептуна на ваш знак зодіаку. Намагайтеся трохи менше витати в хмарах, інакше ви ризикуєте загубити цінні речі, документи, зламати дороге обладнання тощо. Також заведіть щоденник, записуйте туди всі майбутні важливі зустрічі та заходи, щоб нічого не забути і не пропустити. Якщо ви займаєтеся будь-яким видом творчості, у зазначений період вас може відвідати незвичайна ідея, її варто спробувати втілити в життя.

Зайнятися виконанням рутинних домашніх обов'язків доведеться наприкінці місяця, коли ви потрапите під вплив Сатурна. Попросіть про допомогу молодших членів сім'ї, якщо відчуваєте, що самотужки вам не впоратися. При цьому врахуйте, що 20 і 21 травня підходять для проведення масштабного генерального прибирання. Воно, як не дивно, займе набагато менше часу, ніж ви припускали. А 29 або 30 травня вам можна спробувати освоїти нові кулінарні рецепти.

Сприятливі дні місяця для Тельця: 1, 21, 28, 29.

Несприятливі дні: 24, 25.

Любовний гороскоп

У перших числах травня Тельці відчують дієве заступництво Венери. Ви будете привабливими для осіб протилежної статі.

Самотнім Тельцям є сенс скористатися такою сприятливою обставиною для розширення контактів. Ваша збільшена чарівність розширить межі спілкування і приверне до вас нових шанувальників. Тут головне - не покладатися на мінливі поради серця. Інтуїція здатна дати збій з 9 травня до середини місяця. Є сенс відкласти душевні пориви і взяти тайм-аут для ґрунтовних роздумів.

Починаючи з 17 травня і до 31 числа Тельці підпадають під вплив Марса і можуть пошкодувати про поспішно ухвалені рішення в особистій сфері. Сімейним Тельцям вплив зірок благоволить зайнятися в травні зовнішнім виглядом і оновленням гардероба. Глибоке взаєморозуміння зі своєю другою половинкою дасть упевненість у завтрашньому дні. Корисним виявиться об'єднання подружніх зусиль у вихованні підростаючого покоління, від якого можна чекати суперечок і розбіжностей. Побережіть емоції і покладіться на доводи розуму.

Допомога близьких особливо стане в пригоді наприкінці травня, коли зрослий вплив Сатурна змусить вас заглибитися в різноманіття домашніх турбот.

Грошовий гороскоп

Під підбадьорливим заступництвом Юпітера перша декада травня дає Тельцям чіткий напрямок до матеріальних поліпшень. Віяло вдалих у фінансовому плані шансів і пропозицій спричинить необхідність підвищення мобільності.

Тельці, які досі не мали індивідуального транспортного засобу, спантеличаться ідеєю придбання такого. Можливо, це буде автомобіль, а можливо - самокат. Розкид варіантів досить великий.

Уміння правильно організовувати фінансові потоки особливо сильно позначиться на тих Тельцях, які зайняті в торгівлі та розподілі. Можна очікувати підтримки і від рідні.

Починаючи з 13 травня очікується невеликий спад у робочому темпі. Розсіяність і втрата загостреної уваги до дрібниць триватиме до 19 числа і може створити кілька знервованих ситуацій. Особливо небезпечно вплив планет позначиться на тих Тельцях, чия робота пов'язана з технікою.

З 20 числа мобільність життя відновиться. Якщо вам будуть запропоновані відрядження - то це до добра. Ваш достаток збільшиться. У цю ж, останню декаду травня Тельцям корисно задуматися про грамотне вкладення капіталів.

Гороскоп здоров'я

Початок місяця ідеально підходить для проведення косметичних і омолоджувальних процедур, про що свідчить Венера, яка активізує ваш знак. Не бійтеся використовувати нові засоби, алергічна реакція на них малоймовірна, а ефект може виявитися справді вражаючим, тож у вас з'являться нові улюблені бренди.

Якщо у вас є проблеми з волоссям, 1 або 2 травня спробуйте зробити в домашніх умовах спеціальні маски для волосся на основі кисломолочних продуктів. Не покладайтеся виключно на свій внутрішній голос у тиждень з 9 по 15 травня, коли ви потрапите під негативний вплив Чорного Місяця. На жаль, інтуїція може вас підвести, особливо в питаннях, що стосуються здоров'я.

Відчувши ознаки нездужання, зверніться до відповідного фахівця і не сперечайтеся з ним. Якщо вас не влаштують його рекомендації, відвідайте іншого лікаря. Але не займайтеся самолікуванням, воно загрожує несприятливими наслідками.

Енергії буде багато, тому період з 17 по 31 травня виявиться придатним для активних тренувань. Але вам бажано тренуватися самостійно або взаємодіючи з інструктором віддалено, до чого закликають Марс і Прозерпіна, які впливають на ваш знак. Інакше ви будете відволікатися на постійні розмови.

Близнюки - гороскоп на травень 2024 року

У травні 2024 року Близнюкам необхідно навчитися грамотно аналізувати всю інформацію, що надходить. Уміння слухати і розуміти події, що відбуваються, забезпечить стабільний добробут, а поблажливе ставлення до вчинків оточуючих людей, особливо близьких, додасть дієвих можливостей. Вимогливість і досада - не найкращі попутники.

Будьте розсудливими і стриманими в період з 1 по 6 травня, який пройде під напруженим впливом Чорного Місяця. Не критикуйте оточуючих і не засуджуйте їхні дії. Ваша думка може виявитися помилковою, оскільки вам будуть відомі аж ніяк не всі деталі тієї чи іншої ситуації.

Майнові та спадкові питання, а також багато фінансових проблем вдасться врегулювати в період з 8 по 19 травня. У цьому вам допоможе хтось із близьких родичів.

13 і 14 травня, коли Місяць утворює гармонійний аспект до вашого знака, підходять для відвідування різних державних інстанцій з метою оформити документи, вирішити спірну ситуацію тощо.

В останню третину місяця вам захочеться змінити щось у квартирі, про що говорить Венера, яка активізує ваш знак. Але, якщо ви живете не один, поділіться своїми дизайнерськими задумами з іншими членами сім'ї. Постарайтеся дійти компромісного рішення, яке влаштує всіх домочадців, а не тільки вас.

31 травня ви можете знайти давно загублену річ, що стане причиною не тільки щирого здивування, а й не менш щирої радості, що віщує нічне світило.

Сприятливі дні місяця для Близнюків: 4, 22, 23, 30, 31.

Несприятливі дні: 26, 27.

Любовний гороскоп

Схильність до єхидства і висміювання може неабияк охолодити романтичні прагнення тих, хто наміриться позалицятися до самотніх Близнюків з 1 по 7 травня. Цього тижня позначається негативний вплив Місяця на Близнюків, роблячи їх байдужими до флірту і залицянь.

Дратівливість покине Близнюків у другий тиждень травня, але манера всебічно розглядати і зважувати пропозиції, що надходять, триватиме до 17 числа. Це дасть змогу Близнюкам зберегти теплі стосунки з тими партнерами, які перевірені часом.

Активність у пошуку обранців прокинеться наприкінці травня, але може вилитися в хаотичні й поверхневі метання серед швидкоплинних знайомств.

Сімейним Близнюкам у травні варто більше довіряти партнеру. Вимогливість до другої половинки схожа на невдоволення власним відображенням у дзеркалі і не призведе до позитивних результатів. Зверніть усе душевне тепло на близьку рідню. Гарні стосунки в сім'ї стануть у пригоді з 8 по 19 травня.

Грошовий гороскоп

Травень стане успішним для тих Близнюків, чия діяльність пов'язана з рекламою, поширенням і реалізацією товарів. З 1 до 8 травня Юпітер перебуває в напруженому положенні до Меркурія, змушуючи докладати чимало зусиль для успішного просування справ. Можливі неполадки техніки, помилки партнерів і співробітників. Поставтеся поблажливо до дрібних перешкод, тому що після 9 травня опір зовнішнього середовища припиниться. Зросте ймовірність ділових поїздок і переміщень.

Через взаємодію Венери з Меркурієм майже весь травень Близнюки будуть активно поглинати інформацію, удосконалюватися і купувати корисні з професійного погляду речі. Удача прийде до тих, хто читає лекції, викладає, займається духовним зростанням. Новини науки можуть мати фундаментальний вплив на реальне життя близнюків, тому є сенс конспектувати знання, що надходять.

Фінансова удача прийде в декаду з 18 по 28 травня і підтримає Близнюків у період різких перепадів настрою, коли радість успіхів змінюватиметься на смуток і розчарування. Така турбулентність пояснюється тимчасовим впливом Нептуна.

Гороскоп здоров'я

Тяга до смачних і шкідливих продуктів виникне в перший тиждень травня, вона буде зумовлена напруженим впливом Юпітера на ваш знак. Замість того щоб сліпо слідувати своїм примхам, контролюйте себе. Почніть вести харчовий щоденник, їжте в чітко визначений час, відмовтеся від перекусів. Інакше у вас може статися збій у роботі шлунково-кишкового тракту або печінки, крім того, неправильне харчування стане причиною погіршення стану шкіри обличчя.

Присвятіть період з 9 до 17 травня профілактиці захворювань органів дихання, особливо якщо у вас є до них схильність, до чого закликає Меркурій, який взаємодіє з Місячними Вузлами. За наявності такої шкідливої звички, як куріння, почніть її позбуватися: намагайтеся з кожним днем викурювати все меншу кількість сигарет. Якщо одному вам важко боротися зі згубною залежністю, спробуйте знайти друзів по нещастю на спеціальних сайтах, форумах тощо.

Фізичний стан буде гарним у період з 19 по 31 травня, але через вплив Нептуна на ваш знак можливі різкі перепади настрою. Для гармонізації душевного стану вам рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, практикувати цигун або медитувати. А 30 або 31 травня, якщо погода дозволить, - сприятливі дні для купання, про що говорить нічне світило.

Рак - гороскоп на травень 2024 року

Для Раків травень 2024 року буде насичений напруженою роботою, і удача буде супроводжувати тих із них, хто вміє організувати і дисциплінувати себе. Не слід відволікатися на дрібниці, а тим паче витрачати сили й увагу на випадкові пошесті, що минають. Душевна рівновага дорожча за уявні вигоди і несуттєві втрати.

Бути рішучими й активними в тиждень із 1 до 7 травня закликає Марс, який впливає на ваш знак. Ризикуйте, не витрачайте час на довгі роздуми і не відсиджуйтеся осторонь. Ви зможете зловити птаха щастя, тільки якщо перестанете боятися і доведете собі й оточуючим, що ви особистість смілива і сильна.

Більше часу проводьте на самоті, адже в період з 9 до 19 травня відразу кілька планет активізують 12 дім вашого гороскопу. У розслабленій, умиротвореній обстановці, коли вам не потрібно відволікатися на чужі проблеми, ви зможете осягнути своє найвище призначення, зрозуміти, які цілі є істинними, а які - хибними.

Якщо вас мучить проблема особистого характеру, погадайте 15 або 16 травня, чому сприятиме Місяць. Карти, чи то гральні, чи то спеціальні, типу Таро, максимально точно дадуть відповідь на ваше запитання.

Щось непередбачене може статися в період із 22 до 31 травня, про що попереджає Уран. Ймовірно, ця подія змусить вас сильно скоригувати свої плани або навіть відмовитися від них. Замість того щоб злитися або впадати у відчай, візьміть себе в руки. Використовуйте вільний час, що звільнився, для спілкування з рідними, особливо з молодшими родичами: дітьми, онуками, племінниками...

Сприятливі дні місяця для Рака: 5, 6, 15, 16, 24, 25.

Несприятливі дні: 1, 2, 28.

Любовний гороскоп

Піднесені мрії і романтичні радощі будуть супроводжувати самотніх Раків усю першу декаду травня. Це забезпечено благотворним розташуванням Венери. Але, на жаль, починаючи з 11 травня відбудеться серія розчарувань, коли постане питання - чи миритися з якостями осіб протилежної статі, які відкрилися, чи гнати їх від себе в три шиї? За всієї нерішучості й м'якості натури, найімовірніше, Раки виберуть другий варіант, чим забезпечать собі низку страждань.

Однак смуток буде недовгим, бо з 20-х чисел травня втручання Юпітера додасть вам оптимізму, а вплив Урану змусить учергове міняти кут зору на питання особистого життя і зв'язків із людьми, які симпатизують вам. Ви можете закохатися в людину, яку раніше вважали другом і не більше того.

Сімейне життя тих Раків, які перебувають у шлюбі, передбачає більше радощів, ніж печалей. Рідні та близькі розділять потік яскравих подій початку місяця й оцінять ваші таланти. Особливо це проявиться, якщо ви візьметеся допомагати дітям з уроками. Напередодні літа і домашні обдарують вас серією приємних взаємностей. Не пропустіть шансу оцінювати їхні досягнення або надавати моральну підтримку.

Грошовий гороскоп

Вплив Марса на людей, що живуть під знаком Рака, не можна назвати однозначним. Увесь перший тиждень травня ця войовнича планета закликає вас сконцентрувати сили на роботі, а емоційна нестабільність і недовірливість йдуть всупереч вимогам реальності. До того ж матеріальне становище не на вищому рівні. Щоб уникнути переживань, слід заглибитися в поточні справи в порядку їх надходження. Що швидше ви впораєтеся з навантаженнями, то менше буде причин для підозрілості до колег і начальства.

З 8 травня настане час "роздати сестрам по сережках". Виділіть зі свого оточення тих, хто намагався маніпулювати вами. Найімовірніше, вони опиняться за межами професійної діяльності, і припинити контакти з ними не становитиме для вас труднощів.

Місяць, який протегує Ракам, додасть вам енергії 15 і 16 травня. У ці дні ваш зв'язок із містичними силами Всесвіту зросте і дасть змогу стати на власний творчий шлях. Аж до 19 числа можна "чистити черепашки з днища долі", щоб надалі ніхто не займав вашого дорогоцінного часу даремно. Остання декада, з 20 травня, приголомшить спокусами взяти кредит або влізти в борги. Краще утриматися, зберігши почуття внутрішньої свободи.

Гороскоп здоров'я

Гарне самопочуття і чудовий настрій у період з 1 по 9 травня обіцяє гармонійно розташована Венера. У зазначені дні вам будуть не страшні жодні хвороби. Ви можете зайнятися перетворенням зовнішнього вигляду, адже салонні косметичні процедури пройдуть успішно і матимуть довгостроковий ефект.

У період з 11 по 20 травня у вас можуть виникнути проблеми із серцево-судинною системою, спричинені перегріванням, про що попереджає денне світило, що аспектирує ваш знак. А тому уникайте довгого перебування на сонці або в задушливому приміщенні. Частіше провітрюйте квартиру, користуйтеся вентилятором, вмикайте кондиціонер і пийте достатню кількість рідини. У разі виникнення неприємних відчуттів (наприклад, запаморочення, тахікардії тощо) прийміть освіжаючий душ або вийдіть на свіже повітря.

Очікуйте приплив енергії та життєвих сил наприкінці місяця, коли ви потрапите під захист гармонійно розташованого Юпітера. Однак через те, що ви будете підвищено активними, ви почнете відчувати велику потребу в їжі. Щоб не набрати зайвих кілограмів і не нашкодити своєму організму, намагайтеся їсти частіше, але маленькими порціями. У разі, якщо апетит розіграється перед сном, з'їжте який-небудь фрукт.

Лев - гороскоп на травень 2024 року

У травні у народжених під знаків Лева досить важка і складна перша половина місяця, коли всі обставини йдуть всупереч звичним устремлінням, зміниться попутним вітром. Доведеться розподіляти сили й обирати пріоритети, щоб отримувати виграші долі.

Леви в травні 2024 року будуть схильні до імпульсивних вчинків і можуть стати легковажними, поводячись із грошима, у перший тиждень місяця. Обов'язково узгоджуйте свої дії з іншими членами сім'ї, обговорюйте всі майбутні придбання. Навіть якщо ви ведете роздільний бюджет, прислухайтеся до думки родичів, тільки вони зможуть зупинити вас від необдуманих витрат.

Не рвіться розв'язувати чужі проблеми в період з 9 по 17 травня. Малоймовірно, що до вашої думки прислухаються. До того ж Висхідний Місячний Вузол, що опинився в 5 домі вашого гороскопу, закликає вас займатися виключно собою і своїми справами: ходіть магазинами, відвідуйте культурно-розважальні заходи, що сподобалися, та інше.

А 13 і 14 травня - прекрасні дні для здійснення дорогих придбань: наприклад, купівлі ювелірних виробів або новомодних ґаджетів, чому сприятиме Місяць. Меркурій, що впливає на ваш знак у період з 18 по 31 травня, чекає від вас прояву таких рис, як мобільність і гнучкість. Що швидше і легше ви пристосуєтеся до нових умов, нових життєвих запитів, то краще для вас, то вищі ваші шанси на успіх. Якщо ж ви всіляко чинитимете опір змінам, то в зазначений період опинитеся серед аутсайдерів.

Сприятливі дні місяця для Лева: 8, 9.

Несприятливі дні: 4, 30, 31.

Любовний гороскоп

Самотнім Левам на початку травня варто відкритися для нових знайомств. Зробити це буде нелегко з огляду на підвищену емоційність, вимогливість до партнерів і несприятливе розташування Венери до Сонця. Проте саме зараз доля приводить до вас тих людей, які можуть бути доречними в майбутньому. Не поспішайте розполохувати їх! Навпаки, спробуйте зрозуміти, хто з друзів може стати чимось більшим у недалекому майбутньому.

Доля буде маскуватися до 20 травня, а тому проявіть здатність до поступок і компромісів. Стосунки, що зародилися зараз, пізніше принесуть багато користі. Сімейним Левам цей травень надасть можливість гармонізувати стосунки, вийти на роль лідера в домі. Якщо раніше вам доводилося боротися з ревнощами з боку чоловіка, то тепер саме час розставити все на свої місця. Займіться спільним шопінгом 13 або 14 числа.

Уся декада з 9 до 19 травня сприятлива для вибудовування конструктивних стосунків із коханою людиною. Зручний час для обміну думками щодо минулого і майбутнього. Починаючи з 20 числа взаємодія зі старшим поколінням родичів принесе в дім атмосферу взаєморозуміння і підтримки.

Грошовий гороскоп

Перший тиждень травня для Львів буде насиченим. До 5 числа складеться квадрат Сонця і Сатурна, робочі обов'язки здадуться надто обтяжливими, а стосунки в колективі можуть зіпсуватися. Щоб мінімізувати втрати, краще тимчасово не робити різких дій щодо колег і начальства.

Якщо до 11 числа роздати борги, то вдасться уникнути багатьох неприємностей. Не поспішайте відвідувати офіційні інстанції, суди і комунальні служби. Навіть якщо ці відвідування неминучі, краще відсунути їх на другу половину травня. Підвищена емоційність не відступить і після 11-го, але зовнішні обставини поступово підуть на лад.

Якщо ви збираєтеся запустити новий проєкт або звернутися до начальства з приводу підвищення заробітної плати, то це найкраще робити після 18 числа, коли негативний вплив зірок вичерпається. До того ж із 18 травня почне позначатися благотворний вплив Меркурія. Ви зможете проявити комунікабельність і розвернути на свій бік усе те, що колись здавалося спрямованим проти вас, - зблизитися із впливовими покровителями і знайти однодумців. Якщо ви довго шукали нову роботу, то вдалих пропозицій варто очікувати саме наприкінці травня.

Гороскоп здоров'я

Хронічне захворювання серця, а також старі травми спини можуть нагадати про себе в період з 1 до 11 травня, коли Сонце напружено аспектирует ваш знак. З метою профілактики дотримуйтеся спеціальної дієти, що виключає вживання продуктів з великим вмістом холестерину: субпродуктів, вершкового масла, яєць. Займайтеся фізкультурою, але не піднімайте важких предметів, краще аеробні тренування.

Ви станете підвищено неспокійними в період з 13 по 21 травня, про що попереджає Чорний Місяць. У вас можуть виникнути проблеми зі сном. Щоб цього не сталося, протягом зазначеного періоду пийте заспокійливі трав'яні чаї і частіше слухайте розслаблювальні, медитативні композиції.

18 або 19 травня, у дні проходження Місяця по вашому знаку, корисно буде відвідати масажиста або остеопата. Настрій гармонізується, а самопочуття поліпшиться наприкінці місяця, коли відразу кілька планет активізують дружній знак Близнюків. У цей час ведіть активний спосіб життя: беріть участь у змаганнях і походах, займайтеся спортом, танцюйте або почніть відвідувати фітнес-клуб. Загалом, не сидіть удома, а більше рухайтеся і тоді ніякі недуги не зможуть застати вас зненацька.

Діва - гороскоп на травень 2024 року

Останній місяць весни надасть Дівам широкі можливості для того, щоб дати собі волю. Можна проявляти всі свої якості, навіть ті, які хтось вважає негативними. Радість самовираження не зможе затьмарити навіть тінь загроз матеріальному благополуччю, що промайне наприкінці місяця.

Гармонійно розташоване Сонце в період з 1 по 11 травня сприяє активній творчій діяльності. Ви можете створити справжній шедевр, чим викличете щире захоплення в оточення. А 10 і 11 травня, коли Місяць утворює сприятливий аспект до вашого знака, - слушні дні для участі в конкурсі талантів, оскільки висока ймовірність посісти призове місце.

Ідей буде багато, проте вибрати з усього розмаїття одну вартісну виявиться непосильним завданням на тижні з 13 до 19 травня, що пройде під впливом Урана. Спершу запишіть усі задумки, що прийшли вам у голову, а далі поділіться ними з близьким другом. Він підкаже вам, який із задумів може принести вам непоганий прибуток.

Жага пригод може потягнути вас у дорогу в період із 20 до 31 травня. Однак Юпітер, який активізує знак, протилежний вашому, каже, що це не вдалий час для подорожей. Ви можете зіткнутися з труднощами в дорозі: поломка транспорту, втрата документів, настирливі попутники тощо. Та й в іншому місті вам буде психологічно дискомфортно. Замість того щоб пакувати валізи, дивіться пригодницькі фільми, читайте не менш захопливу літературу і частіше гуляйте малознайомими вулицями.

Сприятливі дні в травні: 2, 10, 11, 29.

Несприятливі дні: 5, 6.

Любовний гороскоп

Із самого початку травня у самотніх Дів зростає ймовірність зустрічі з людиною, від зв'язку з якою зміняться багато аспектів життя. Знайомство може зав'язатися як на роботі, так і за її межами. Слід не тільки довіритися безпомилковій інтуїції, а й звернути увагу на тих кандидатів, чиє становище в суспільстві досить високе. Імовірний навіть службовий роман із безпосереднім начальником. Особисте щастя - аж ніяк не перешкода просуванню кар'єрними сходами.

Прямота характеру і критичне мислення, властиві Дівам, можуть зіграти з ними злий жарт в останній декаді травня. Не забувайте, що не все у світі можна вивести на рівень слів і міркувань, а найчастіше - розсудливість заважає руху вперед.

Сімейні Діви душею і тілом залежатимуть від домашніх обставин. З 1 по 10 травня Місяць поширює вплив на близьких для Діви людей. Можливо, ви захочете перевернути картину світу, поставивши будинок у залежність від вашого его, але щоразу натикатиметеся на перешкоди. Краще уникати конфліктів, прислухатися до думки рідних і навіть іти на поступки, щоб зберегти загальну гармонію.

Грошовий гороскоп

З 1 до 11 травня Діви повною мірою проявлять здатність адекватно реагувати на зовнішні обставини, вчасно активувати ділові контакти і налагоджувати добрі стосунки із сильними світу цього. Удача буде на боці тих Дів, які працюють у сфері менеджменту, перебувають на державній службі або в управлінському апараті приватних фірм.

З 10 числа Меркурій обдарує Дів серією креативних ідей. Втілити вдасться не всі, але навіть одна принесе максимум користі.

З 12 по 20 травня Діви перебувають під впливом Плутона і здатні проявити себе з найрізноманітніших сторін. Їхній інтерес до службових інтриг сприятиме кар'єрному зростанню. Реалізація амбіцій принесе почуття задоволення, яке бажано приховати від заздрісних очей через небезпечну взаємодію Меркурія з Венерою. Остання мало не весь травень перебуває у Близнюках, загрожуючи матеріальній стабільності Дів. На цей самий період накладається вплив Урана (з 13 по 19 травня), множачи число пліткарів і недоброзичливців.

З 29 числа Меркурій стає ретроградним, посилюючи фінансові ризики. Варто звернути увагу на можливості самоосвіти. Чітке бачення стратегічних і тактичних цілей допоможе Діві поліпшити своє становище.

Гороскоп здоров'я

Фізичний і душевний стан у першу третину травня залежатимуть від атмосфери, що панує в сім'ї. Суперечки з родичами неминуче спровокують погіршення загального самопочуття. А тому під час спілкування з близькими уникайте провокаційних і свідомо конфліктних тем. Якщо у вас не складаються стосунки з кимось із домочадців, у зазначений період намагайтеся спілкуватися з ним по мінімуму.

Імунна система буде сильною, тож організм легко відіб'є атаку будь-якого вірусу в період з 12 до 20 травня, який пройде під благотворним впливом Плутона. А тому вам не потрібно вживати різні препарати для підвищення імунітету, це виявиться не тільки марною тратою грошей, а й може спровокувати алергічну реакцію.

Ваші нирки будуть уразливі в період з 21 по 31 травня, про що попереджає Венера, яка напружено аспектирует ваш знак. Пийте більше корисної рідини: це можуть бути проста джерельна вода, мінералка, компоти і свіжовичавлені соки. Алкогольні та кофеїновмісні напої тільки зашкодять вашому організму організму. За наявності больових відчуттів у ділянці попереку не полінуйтеся відвідати лікаря і провести рекомендовані дослідження, наприклад УЗД нирок. 20 і 21 травня якраз підійдуть для діагностики та здачі аналізів.

Терези - гороскоп на травень 2024 року

Від Терезів травень 2024 року вимагатиме максимальної товариськості з навколишнім світом. Така тенденція наростатиме, що відповідає внутрішнім устремлінням представників цього знака. Чуйність оточуючих людей, їхня готовність іти назустріч і ділитися потаємним не тільки потішать Терезів, а й принесуть істотну користь.

Гороскоп на травень 2024 року Терези закликає в першу половину місяця приділяти максимум уваги дітям. Придумуйте спільні ігри, дивіться з ними мультфільми, читайте казки, спілкуйтеся на теми, які турбують ваших дітей. 3 або 4 травня відвідайте зоопарк, дельфінарій або цирк. Діти, як і ви, будуть у захваті від побачених тварин.

З 14 по 23 травня гороскоп рекомендує Терезам планувати кожен свій день і не відволікатися на дріб'язкові турботи. Будьте гранично уважними і зосередженими, тоді вам вдасться досягти намічених цілей. 15 або 16 травня вам може надійти несподіване запрошення на вечірку чи інший подібний розважальний захід. Відмовтеся, не витрачайте енергію на розваги, щоб потім вас не замучила совість.

Жодні перешкоди не змусять вас звернути з наміченого шляху в останній тиждень місяця, який пройде під впливом Марса. Ви будете активними, войовничими й наполегливими. Головне: не поводьтеся так само агресивно з близькими родичами. Не нав'язуйте їм свою думку і не змушуйте робити те, чого вони не хочуть. В іншому разі внутрішньосімейна обстановка серйозно погіршиться і вдома вам буде психологічно дискомфортно.

Сприятливі дні: 3, 4, 13, 14.

Несприятливі дні: 8, 9.

Любовний гороскоп

Перша половина травня наповнить емоціями життя всіх Терезів. Через зростання чуттєвості самотні Терези переведуть платонічні стосунки на ближчий рівень. Однак підступний вплив Венери, що перебуває в Тельці, може й обірвати деякі романтичні зв'язки, які перебувають у зародковому стані на період з 1 по 14 травня. У будь-якому разі самотні Терези не залишаться самотніми, якщо доречний такий каламбур. Дуже вірогідні повернення колишніх і займання давно згаслих пристрастей. Нові знайомства можуть трапитися під час поїздок.

Вплив Сатурна вторгнеться в чуттєвий світ Терезів починаючи з 14 травня і спричинить їх шукати повного взаєморозуміння з боку кандидата на звання близької людини. Цей іспит витримають небагато. Сімейним Терезам необхідно приділяти підростаючому поколінню якомога більше часу в першій половині травня. Починаючи з 14 числа і до кінця місяця настане пора романтики і кохання саме для тих Терезів, у кого є усталені стосунки з домом, ріднею і дітьми. Сатурн керує часом і дарує його міцно пов'язаним одне з одним серцям для зміцнення шлюбу й обопільного розвитку.

Грошовий гороскоп

З 1 по 12 травня Терези будуть пов'язані з чужими грошима, про що свідчить вплив Плутона. Час сприятливий для тих, чия робота пов'язана з валютними, банківськими операціями, страхуванням, бухгалтерією, податками і кредитами.

Дохід Терезів, які працюють у фінансових сферах, буде стабільним, з упевненою тенденцією зростання. Гарна пора для інвестицій, відкриття рахунків і вкладень у підприємництво. Вплив Місяця посилить комунікативні властивості Терезів наприкінці тижня на 13 і 14 травня. Ви станете відкритими для спілкування в усіх професійних напрямах і дізнаєтеся багато нового, збагатите професійний досвід, розширите кругозір і заслужите любов колег як чуйний і уважний співробітник.

Починаючи з 17 травня на робочих планах Терезів позначиться вплив Меркурія. Виникне можливість службових поїздок або отримання якоїсь інформації, пов'язаної із закордоном. Вплив Марса проявиться з 24 травня і дасть Терезам більшу рухливість і напористість. Нарешті відкриються шлюзи можливостей у тих Терезів, які тривалий час домагалися отримання дозволів, підписання офіційних паперів і закінчення тривалих справ.

Гороскоп здоров'я

Погіршення фізичного стану в період з 1 по 12 травня буде зумовлено несприятливим впливом Плутона. Замість того щоб проводити обстеження організму, бігати по лікарях і здавати численні аналізи, спробуйте проаналізувати, що відбувалося з вами останнім часом. Ймовірно, якась неприємна подія, неприємна зустріч або розмова вибили вас із колії, і ваше нездужання має психосоматичний характер. Спробуйте відновити свій душевний стан самостійно за допомогою вподобаних психологічних методів.

13 або 14 травня нанесіть профілактичний візит до окуліста, особливо якщо у вас є проблеми із зором. Лікар запропонує вам новий, ефективніший спосіб лікування або корекції, що підтверджує нічне світило.

Перебувати в постійному русі в другій половині травня закликає Меркурій, що впливає на ваш знак. Ходіть до роботи і до дому пішки, не користуйтеся ліфтом, запишіться до тренажерного залу або фітнес-клубу, влаштовуйте пікніки і беріть участь у походах. Єдине: носіть зручне, а не модне взуття. Якщо вам дискомфортно, наприклад, у туфлях, поміняйте їх на кеди, інакше можуть виникнути тривалі хворобливі відчуття в ділянці ступень.

Скорпіон - гороскоп на травень 2024 року

Наприкінці весни 2024 року енергії Скорпіонів можна позаздрити. Вона буде рясніти в обсягах, достатніх для планетарного перевороту. У разі вмілого застосування даної зірками переваги можна отримати істотне поліпшення добробуту.

Стосунки з близькими родичами, особливо з тими, хто старший за вас, погіршаться в період з 1 по 11 травня, на що вказує напружено розташований Сатурн. Великі конфлікти малоймовірні, проте ви відчуєте, що між вами немов пробігла чорна кішка. Замість того щоб звинувачувати близьких у поганому ставленні до вас, подумайте, як ви самі поводитеся. Можливо, ви щось зробили не так або сказали не те, і тепер від вас просто чекають щирого каяття?

Людські можливості безмежні, і в період з 13 по 21 травня ви відчуєте в собі сили неосяжні, про що свідчить гармонійний аспект, утворений між Плутоном і Сонцем. Не дивно, що ви зможете втілити заповітну мрію в реальність. Однак постарайтеся нікому не нашкодити на шляху до мети. Інакше увімкнеться закон бумеранга, і зроблене вами зло до вас же й повернеться, що затьмарить радісний настрій від перемоги.

Вам може знадобитися велика сума грошей для купівлі речі, про яку ви давно мріяли, на тижні з 13 до 19 травня, коли відбудеться активізація 8 дому гороскопу. Замість того щоб брати кредит або оформляти товар у розстрочку, зверніться по допомогу до близьких друзів. Хтось із них позичить вам кошти, яких бракує.

Сприятливі дні: 6, 7, 16, 17.

Несприятливі дні: 10, 11.

Любовний гороскоп

Самотнім Скорпіонам пощастить не так сильно, як сімейним. Венера, що покотилася до протилежного Скорпіонам Тельця, не тільки заважатиме амурним вподобанням, роблячи їх недосяжними, а й призведе до непорозуміння з боку батьків. Шкодити стосункам зі старшим поколінням буде ще й Сатурн, який примудрився невдало вклинитися в картину гороскопу на всю першу декаду.

Лише починаючи з 12 травня Скорпіон побачить на горизонті відразу кількох претендентів на стосунки, але не поспішайте кричати: "Земля!" Серед нових знайомств можна знайти як надійного друга, так і жадібного здирника. Не поспішайте ввалюватися в близькі стосунки. Куди практичніше буде обійтися легким фліртом. Головне, нічого не обіцяти і стежити за тим, щоб вами не стали маніпулювати.

Сім'янинам у травні набагато комфортніше. Можна дати волю почуттям, не побоюючись підступу. Якщо й була напруга у стосунках між подружжям, то тепер для неї не залишилося реальних причин. Відкиньте колишні підозри і не боріться за лідерство в домашньому колі, щоб не зіпсувати дану зірками благодать. Любов важливіша за пристрасть. Про це слід пам'ятати, якщо в останній декаді, починаючи з 21 числа, Марс потягне "наліво" вас самих. Швидкоплинний зв'язок не замінить перевіреного часом союзу.

Грошовий гороскоп

У перших числах травня у Скорпіона прокинеться інтерес до громадської діяльності, реклами та комунікацій. Тим Скорпіонам, хто давно працює в цих напрямах, невимовно пощастить, оскільки набуті досягнення двох тижнів поспіль стануть справжнім проривом. Решті теж стане корисним досвід налагодження зв'язків, пошуку однодумців або інвесторів.

Друга декада, починаючи з 10 травня, опиниться під впливом Урана і здивує Скорпіонів кількістю справ, які вдасться зробити за день. Така працездатність пояснюється ще й гармонійним для Скорпіонів аспектом Сонця і Плутона, який триватиме аж до 21 числа.

Естафету зростаючих можливостей підхопить Марс, чиє заступництво набуде повної потужності з 21 травня і триватиме до кінця місяця. Зліт інтелектуальних здібностей посилиться впливом Місяця на водну стихію Скорпіона 24 і 25 травня.

Скорпіони, чия робота пов'язана з мистецтвом, розвагами або викладанням, отримають до кінця весни не тільки моральне, а й значне матеріальне задоволення. Щоб не затьмарити радісні ноти закінчення весни, Скорпіону слід не довіряти нічого, що пов'язано з грошима, новим, ще не перевіреним людям.

Гороскоп здоров'я

Щитоподібна залоза буде вразливою на початку місяця, а саме в період з 1 до 9 травня, коли Венера розташується в знаку, протилежному вашому. Щоб запобігти гормональному збою, не порушуйте звичний режим дня: їжте і лягайте спати в один і той самий час; також уникайте підвищених навантажень і стресових ситуацій. Якщо у вас є шкідливі звички, почніть активну боротьбу з ними.

Ваш стан сильно залежатиме від погоди в другу декаду місяця, яка пройде під впливом Урана. У разі її різкої зміни можливі стрибки артеріального тиску, напади головного болю тощо. Усе це буде зумовлено спазмом судин, тому вам рекомендується пити відповідні препарати і не забувати про рекомендації лікаря, якщо у вас є хронічне захворювання серцево-судинної системи.

Марс, під чиїм захистом пройде період з 21 по 31 травня, зробить вас енергійними і витривалими. Ви легко впораєтеся з підвищеними фізичними і розумовими навантаженнями, тому можете сміливо брати участь у конкурсах і змаганнях.

24 і 25 травня - сприятливі дні для активних ігор на природі, про що говорить Місяць. Виїжджайте з родичами і друзями за місто.

Стрілець - гороскоп на травень 2024 року

Головним завданням на травень 2024 року для Стрільців буде помірне використання доступної слави і вибір помічників, готових розділити не тільки лаври переможця, а й супутні навантаження.

У першій декаді травня Стрільці можуть абсолютно несподівано виявити в себе організаторські здібності. І якщо в цей період вам запропонують провести якийсь урочистий, святковий захід, не відмовляйтеся. У вас все вийде!

Вам захочеться зробити щось благородне і добре в період з 12 по 18 травня, про що говорить Нептун, який впливає на ваш знак. Але замість того щоб займатися благодійністю і переказувати свої гроші в маловідомі фонди або на рахунок незнайомій людині, озирніться навколо. Ймовірно, ваша моральна підтримка або фінансова допомога потрібна комусь із родичів або друзів. Просто близький, який перебуває в пригніченому стані, соромиться розповісти про свої проблеми.

Зосередитися на одній-єдиній меті виявиться непосильним завданням у період із 19 до 31 травня, коли відбудеться активізація протилежного знака. То одне здаватиметься вам привабливішим, то інше. Але погнавшись за кількома зайцями одразу, ви ризикуєте втратити всіх. Щоб зрозуміти, чого справді хоче ваша душа і яка мета є першорядною, вдайтеся до допомоги ворожінь. Ви можете ворожити самостійно або звернутися до фахівця. Але в останньому випадку зробити це бажано 26 або 27 травня. У зазначені дні ризик потрапити до шарлатана мінімальний.

Сприятливі дні: 8, 9, 18, 19.

Несприятливі дні: 13, 14.

Любовний гороскоп

На початку травня у самотніх Стрільців велика ймовірність службового роману. Якщо ви в пошуку своєї другої половини, то в цей період залицяння на роботі - не той варіант, який приведе до серйозного результату. За всієї успішності цієї витівки стан зірок незабаром зміниться, і щоб не нашкодити собі в майбутньому, бажано зберегти дружній статус.

У період між 11 і 19 травня необхідно знайти день-другий на поліпшення зовнішнього вигляду. Жінкам-Стрільцям - відвідати косметолога, а чоловікам - перукаря. Ці процедури забезпечать вам успіх у колі представників протилежної статі. До кінця місяця образ досконалості допоможе Стрільцям приховати нерішучість, спровоковану ретроградним Меркурієм.

Дві третини травня пройдуть для сімейних Стрільців без особливих емоційних злетів, але й без істотних засмучень. Напрямок змін у межах домашнього вогнища цілком залежить від вас, оскільки Юпітер щедрий на свободи. Влаштуйте своїй другій половинці спільне відвідування публічних місць або застільне свято. Це вдихне струмінь романтики у звичну стабільність.

Грошовий гороскоп

Фінансовий дефіцит Стрільцям у травні не загрожує, але не виходьте з режиму розумного розподілу доходів, щоб пізніше не сісти на мілину. Початок місяця виглядає більш ніж вдалим. Гармонійне розташування Сатурна до Юпітера обіцяє активізацію лідерських якостей протягом усієї першої декади, аж до 11 числа. Однак бажано не впасти в ейфорію і не влізти в роль незмінного вождя.

З 11 травня Меркурій вискочить із зони сприяння, і треба буде покладати відповідальність на когось із колег, а самим - займатися наведенням порядку як у справах, так і на робочому місці. Ситуація погіршиться 13 травня, коли здійсниться транзит Юпітера в зодіакальний дім Риб. Із цього дня, аж до 22 числа, велика ймовірність втручання непорядних людей у ваші звичні сфери діяльності. Саме час покластися на тих співробітників, з якими встановилися давні довірчі відносини. Пам'ятайте, що в команді ви значно сильніші, а небезпека бути використаним у чужих корисливих цілях - у стократ нижча.

З 22 травня Юпітер увійде в напружений стан із Сонцем, через що можливі конфлікти на роботі. Примирлива позиція, хоч і важка спочатку, але в результаті дає стовідсотковий виграш.

Гороскоп здоров'я

Початок місяця бажано присвятити профілактиці захворювань кістково-м'язової системи. Їжте більше яєць, сиру, зелених овочів тощо, тобто продуктів із високим вмістом кальцію. Займайтеся фізкультурою щодня, але уникайте підвищених навантажень на нижні кінцівки. За наявності неприємних відчуттів у суглобах, м'язах зверніться до остеопата.

Найсприятливішими днями для його відвідування виявляться 3 і 4 травня. Ваша імунна система стане вразливою в період з 11 по 21 травня, про що попереджає несприятливо впливаючий на ваш знак Меркурій. Щоб мінімізувати ризик підхопити вірусну інфекцію, вам слід зайнятися зміцненням імунітету. Включіть у свій раціон продукти, багаті вітаміном С. Частіше гуляйте і провітрюйте приміщення. Робіть загартовуючі процедури, наприклад вранці приймайте контрастний душ.

Мінливий настрій у період з 22 по 31 травня буде зумовлений напруженим аспектом, утвореним між Юпітером і Сонцем. Радість може швидко змінитися сумом і навпаки навпаки. Подібні перепади негативно позначаться на вашій нервовій системі. Для гармонізації стану вам рекомендується пити заспокійливі трав'яні настої.

Козеріг - гороскоп на травень 2024 року

У травні 2024 року вміння і професіоналізм Козерогів допоможуть їм не тільки тримати рівновагу, а й успішно рухатися вперед, користуючись сприятливими обставинами. Таких обставин у травні очікується кілька, і сили знадобляться на те, щоб скористатися ними на повну. А почерпнути сили Козероги зможуть із присутності рідних і близьких людей поблизу.

Потрапивши під захист планет, що активізують дружній знак Телець, ви станете неймовірно везучими в період з 1 по 13 травня. Тож зумієте втілити в життя свої найграндіозніші плани. Більшість оточуючих симпатизуватимуть вам, тому ви легко знайдете покровителів і однодумців. Щодо недоброзичливців, то вони ніяк не зможуть вам завадити. Всі їхні спроби нашкодити не увінчаються успіхом.

Впритул займіться розв'язанням питань, що потребують звернення в різні державні організації, банки, страхові компанії тощо. Плутон, що впливає на вас у період з 15 до 22 травня, підтверджує, що вашу проблему вдасться вирішити досить швидко. До того ж це сприятливий час для оформлення кредиту або іпотеки.

Похмурий настрій наприкінці місяця буде зумовлений впливом Чорного Місяця на ваш знак. Будь-яка, навіть маленька, неприємність може надовго вибити вас із колії. Читайте більше мотиваційної, особливо автобіографічної, літератури, що допоможе вам простіше ставитися до невдач. До того ж із прочитаних історій ви почерпнете щось важливе для себе, знайдете відповіді на питання, що крутяться в голові і не дають вам спокою.

А 28 і 29 травня вам не рекомендується сидіти вдома, краще вирушити в нетривалий похід або влаштувати пікнік, до чого сприятиме Місяць.

Сприятливі дні: 10, 11, 20, 21.

Несприятливі дні: 15, 16.

Любовний гороскоп

Удача, пов'язана із союзом двох головних планет, позначиться і на особистому боці життя Козерогів із 1 до 13 травня, до того ж торкнеться як самотніх представників цього знака, так і сімейних. Два тижні самотніх Козерогів виявляться насиченими в плані особистих подій. Романтичні пропозиції, зустрічі, знайомства і приємні сюрпризи хлинуть як із рогу достатку, хоча й потребуватимуть істотних грошових витрат. На щастя, із цим не виникне проблем.

У другій половині травня самотнього Козерога може потягнути до серйозніших пригод, ніж приємно проведені зустрічі, які ні до чого не зобов'язують. Не поспішайте пускатися берега, щоб уникнути неприємностей у тій гущі шанувальників і шанувальниць, яку ви встигли накопичити. Зважте всі плюси і мінуси. Аналітичний розум Козерога - його головна опора.

Для сім'янинів травень - не тільки пора везіння, а й час для приємного відпочинку з коханою людиною. Зустрічі з рідними та друзями принесуть багату поживу для роздумів і можливості поліпшення сімейного побуту. Особливо корисними стануть подружні виходи у світ і сімейні подорожі 28 і 29 травня.

Грошовий гороскоп

З 1 до 11 травня Козерогів оберігає союзне становище Юпітера із Сатурном. Везіння першої декади можна порівняти з хвилею раптових виграшів і воно не потребуватиме фізичних або інтелектуальних витрат. Захист сприятливо розташованого Сонця дасть додатковий час із 12 до 15 травня на те, щоб зібратися з духом для рішучих дій, коли у сферу вашої професійної діяльності увійде вплив Плутона. Найімовірніше, його присутність принесе необхідність активного вирішення питань із державними організаціями, банками або страховими компаніями. Період активного руху цим шляхом триватиме до 22 травня.

Уже до 20-го числа виникне ризик перевтоми, оскільки треба багато чого встигнути, а вивчення безлічі дрібних деталей поглинає занадто багато сил. Напруги додасть вплив Марса, але все зміниться з 23 травня, коли Сатурн перейде в ретроградну фазу. Для багатьох інших знаків такий перехід означає втрату стабільності, але не для Козерогів, адже куди б не рухався небесний покровитель, він залишається покровителем. У потоці загальних змін ви опинитеся скелею стабільності, а саму ретроградність Сатурна зможете використовувати для підготовки до подій літа.

Гороскоп здоров'я

Незважаючи на те, що в період з 1 по 11 травня ви будете захищені від недуг, можливе загострення хронічного захворювання травної системи. А тому вам слід дотримуватися дієти, виключивши зі свого раціону солоні, гострі й смажені страви, що підказує Юпітер, який впливає на ваш знак. 1 і 2 травня, у дні проходження Місяця по вашому знаку, не їжте поза домом, щоб мінімізувати ризик харчового отруєння.

Ви почуватиметеся чудово в період із 12 до 18 травня, який пройде під благотворним впливом денного світила. До того ж посиляться захисні функції організму, тож вірусні інфекції обійдуть вас стороною. За бажання можете записатися до спортивного залу або почати тренуватися вдома. Заняття спортом сприятимуть поліпшенню вашого зовнішнього вигляду.

Безсоння на тлі мігрені цілком вірогідне в період з 20 по 31, про що свідчить Марс, який напружено аспектирует ваш знак. При цьому головний біль не потрібно розглядати як симптом серйозної недуги. Він буде наслідком нервового перенапруження. Кілька сеансів розслаблювального масажу і задушевна розмова з близьким другом швидко допоможуть вам відновитися і позбутися всіх неприємних відчуттів у тілі.

Водолій - гороскоп на травень 2024 року

Для успішної самореалізації в травні 2024 року Водоліям знадобиться мудрість. Менше говоріть і більше слухайте - ось головна порада гороскопу на цей місяць. Радості й достаток не покинуть Водоліїв в останній місяць весни.

Вам захочеться здивувати і навіть шокувати оточення в період з 1 по 9 травня. Але це миттєвий порив, і якщо ви йому піддастеся і зробите щось ексцентричне, то ваша репутація може серйозно постраждати, аж до того, що навіть близькі друзі відмовляться мати з вами справу, про що попереджає напружено розташований Уран.

Фінансова допомога може знадобитися комусь із кровних родичів у тиждень із 10 до 16 травня. А тому за наявності вільних коштів не робіть великі покупки, відкладіть їх. Тоді ви зумієте допомогти дорогій вам людині.

Комунікативні та інтелектуальні здібності різко покращаться в другій половині місяця, який пройде під гармонійним впливом Меркурія. Ви без особливих зусиль заведете нових друзів і однодумців, тож це вдалий час для вступу в різні гуртки за інтересами. Ви також можете записатися на будь-які навчальні курси, оскільки однаково легко засвоїте ази нумерології, готування, водіння тощо.

22 або 23 травня, коли Місяць утворює сприятливий аспект до вашого знака, вас може відвідати вигідна ідея. Обов'язково запишіть її, щоб не забути і спробувати втілити в життя.

Сприятливі дні: 13, 14, 22, 23.

Несприятливі дні: 18, 19.

Любовний гороскоп

Тим Водоліям, які досі перебувають без пари, але мріють завести надійні стосунки, є сенс запросити в гості батьків або самим узяти участь у святах і посиденьках старшого покоління. Альтернативним рішенням можуть бути відпустка і поїздка в невелику подорож з 15 по 31 число. Там на вас чекає доленосна зустріч.

Наприкінці травня доведеться попрацювати над розширенням кола знайомих. Не сидіть склавши руки, вважаючи, що щастя приходить саме. Прояв таких слабкостей, як лінь, обжерливість і боязнь спілкування, встромляють палиці в колеса вашої долі.

Сімейним Водоліям у травні доведеться поєднати домашній побут із робочими буднями. Багатьом доведеться освоїтися віддалено або відкрити сімейний бізнес. В останньому випадку ваша друга половина виявиться найнадійнішим компаньйоном!

Прихильність Водолія до домашнього вогнища здатна творити чудеса. Взаєморозуміння з близькими посилиться, а підтримка з боку старшого покоління виявиться неоціненною як у моральному, так і в матеріальному плані. Не виключена буде і необхідність зворотного грошового потоку - від вас до рідні. Якщо така проявиться протягом тижня з 10 по 17 травня, то бажано заздалегідь мати недоторканний запас. Не відмовляйте. Повернеться сторицею.

Грошовий гороскоп

Вплив Місяця на початку травня може призвести Водолія до фінансових втрат. До 7 числа слід бути обережним і уважним у всьому, що стосується грошей. Щоб не зробити необачних витрат, старанно стежте за рухами цін і перспективами ринків. Каяття і самобичування ні до чого, тим більше вимовлені вголос. Будь-яке слово може виявитися проти вас, оскільки багато колег підпали під негативну прихильність Урана і готові роздути наклеп із будь-якого незручного слова.

Починаючи з 9 травня можна зайнятися укладенням угод, фінансовими договорами, читанням доповідей і відвідуванням дитячих заходів. Це найперспективніші заняття на середину місяця, аж до 20 числа. До того ж друга половина травня обіцяє Водоліям істотне зростання інтелектуальних і комунікативних здібностей.

Після 21 числа ви можете істотно просунутися вгору в суспільному і службовому сенсах. Аж до кінця травня ретроградний Меркурій послаблюватиме позиції багатьох ваших конкурентів, які перебувають під іншими зодіакальними знаками. Настала пора просувати у світ свої ідеї та задуми, але уникайте плагіату і не видавайте чужі думки за свої. Якщо вас спіймають на цьому, то "карета перетвориться на гарбуз", тобто пропадуть усі досягнуті переваги.

Гороскоп здоров'я

У голову раз у раз лізтимуть неприємні думки в тиждень з 1 по 7 травня, який пройде під впливом Чорного Місяця. Щоб не зануритися в депресію, у вільний час танцюйте: запишіться в танцювальну студію або просто імпровізуйте вдома під запальну музику. Якщо у вас є діти, частіше грайте з ними в рухливі ігри, що також сприятиме поліпшенню настрою.

Профілактикою захворювань серцево-судинної системи рекомендується зайнятися в період із 9 до 20 травня, до чого закликає Сонце, яке напружено аспектирует ваш знак. Слідкуйте за тим, що ви їсте. Відмовтеся від жирних сортів м'яса на користь риби. Зменшіть споживання солі, солодкого та борошняного. Віддавайте перевагу кисломолочним продуктам, фруктам і овочам. За можливості почніть відвідувати басейн.

Колосальний приплив життєвих сил у період з 21 по 31 травня обіцяють планети з дружнього знака Близнюків. Так що ви будете здатні перевернути гори. Наприкінці весни обов'язково займайтеся спортом або фізкультурою. Інакше через невитрачену енергію ви станете підвищено дратівливими і можете зриватися на найближчих.

Риби - гороскоп на травень 2024 року

Здібності Риб у травні будуть близькими до екстрасенсорних. Не те щоб відкриється третє око, але стане зрозумілою глибинна суть людей, подій і явищ. Те, що раніше було приховано за зовнішніми декораціями, опукло з'явиться вашій свідомості.

Ви почнете добре відчувати оточуючих, їхні потреби і приховані мотиви в період з 1 по 12 травня, про що свідчить Плутон, який аспектирує ваш знак. Тож ви без особливих зусиль зрозумієте, хто справді ставиться до вас із симпатією, а хто переслідує корисливі цілі або таємно намагається вставити палиці в колеса. Якщо доля зведе вас із новими людьми, знову-таки прислухайтеся до внутрішнього голосу. Тільки інтуїція допоможе вам визначити, чи варто пускати незнайомця у своє життя або краще триматися від нього подалі.

Зайнятися купівлею або продажем нерухомого майна рекомендується в період із 14 до 23 травня, який пройде під благотворним впливом Меркурія. У якій би ролі ви не виступили (продавця або покупця), на вас чекає дуже вигідна угода. Тільки не підписуйте документи 20 і 21 травня, у дні активізації протилежного вашому знаку зодіаку. Ви можете бути неуважними, і через прикрі помилки доведеться все переоформляти.

Неприємна новина, що надійшла від родичів, може вибити вас із колії наприкінці місяця, на що вказує скупчення планет у знаку Близнюки. Тримайте себе в руках і не забувайте про головну мету, ту саму, до якої ви так довго йдете. Інакше через пригнічений настрій ви ризикуєте згорнути зі шляху, не дійшовши до фінішу всього кілька метрів.

Сприятливі дні в травні: 16, 17, 24, 25.

Несприятливі дні: 20, 21.

Любовний гороскоп

Для самотніх Риб травень почнеться з мажорних нот незабутніх зустрічей, сповнених романтики і радості. До 12 травня Нептун із Плутоном справно обдаровуватимуть Риб чарівністю, умінням зрозуміти візаві і проникнути в його душу, а також спритністю і красномовством. Не дивно, що представники протилежної статі серйозно оцінюватимуть стосунки, що народжуються, з Рибами.

З 12 по 18 травня, перебуваючи під заступництвом Юпітера, можна спробувати познайомити претендентів на руку і серце з батьками. Кінець місяця ідеально підходить для оголошення про заручини. Усю першу половину травня сімейні Риби отримуватимуть емоційну насолоду від спілкування з коханими. Частіше виходьте у світ, організуйте дружні зустрічі і вилазки до осередків культури.

Пасивним Рибам буде складніше, оскільки і Юпітер, і Плутон не терплять бездіяльності, а ретроградний Меркурій готує неприємні сюрпризи до фіналу травня. Сварки зі старшим поколінням, нерозуміння з боку молодшого, сумні новини від далеких родичів. Усього цього можна оминути, проявляючи увагу й активність, вчасно реалізуючи таланти.

Грошовий гороскоп

Мотиви вчинків колег, їхні справжні потреби стануть очевидними для Риб з 1 по 12 травня, що випливає із взаємного розташування Нептуна і Плутона. Такі надчутливість і спостережливість забезпечать Рибам чудовий початок робочого місяця. Творчі сили й таланти швидко знайдуть застосування, а керівництво зверне на вас увагу як на здібного й гнучкого працівника. Зворотним боком медалі виявиться деяка перевантаженість різноспрямованими справами.

Стомлену розмаїттям свідомість можна успішно очистити від зайвих думок у період з 12 по 18 травня. Ваша товариськість при цьому продовжить наростати, що пророкує новий планетарний союз. Цього разу на допомогу Нептуну, який протегує Рибам, приходить сам Юпітер. Частину справ можна буде перекласти на плечі співробітників. Вони з радістю візьмуться вам допомагати.

Уміння входити в контакт із новими людьми може виявитися корисним, якщо ваша робота пов'язана з продажами. Найуспішнішими для Риб є будь-які продажі з 14 по 23 травня, коли ретроградний Меркурій гасить скупість покупців. Уникайте підписання документів 20 і 21 числа. Агресивне Сонце може спалити вигоди, накопичені вами за всі інші дні. Якщо в останніх числах травня не виявиться істотного збільшення заробітної плати, то не сумуйте, а присвятіть кінець місяця зростанню творчого потенціалу.

Гороскоп здоров'я

Зниження апетиту в період з 1 по 11 травня не потрібно розцінювати як симптом можливої недуги, що підказує Прозерпіна, яка впливає на ваш знак. І тим паче не слід змушувати себе їсти, коли ви цього не хочете. Організм буде не здатний перетравлювати велику кількість їжі. Якщо у вас є зайва вага, то зараз найвдаліший час для швидкої дієти.

У тиждень із 12 до 18 травня слід зайнятися очищенням підсвідомості від страхів, помилкових установок, комплексів і поганих спогадів. Причому найефективнішим способом виявиться групова психотерапія, що підказують Юпітер і Нептун, які благотворно впливають на ваш знак. Якщо для вас неприйнятно розповідати про свої переживання незнайомим людям, то вам слід спробувати техніку афірмацій, але ефект від неї, найімовірніше, буде короткочасним.

Почуття розбитості й апатії наприкінці місяця буде зумовлене нестачею корисних мікроелементів, зокрема йоду, що підказує Венера, яка напружено аспектирует ваш знак. Включіть у свій раціон рибу і морепродукти, під час приготування страв використовуйте спеціальну йодовану сіль. Якщо у вас є хронічна недуга щитовидної залози, нанесіть профілактичний візит ендокринологу 24 або 25 травня, чому сприятиме нічне світило.